Когда-то (лет двадцать назад) в сельском поселении Плиево, чье название стало нарицательным в связи с периодическими перебоями в водоснабжении, протянули отличный магистральный водопровод. В центре села, на улице Осканова (естественно, не без ведома местной администрации), ушлые пройдохи отрезок новой линии (метров 200) заменили на ветхие трубы, а новые продали.

Сегодня об этом преступлении, совершенном имяреками, из коих некоторые почили в бозе, в селе вспоминают с горечью. Потому как периодически на этом участке случаются порывы, приходится нанимать экскаваторщиков и мастеров по устранению течи. А ведь могли когда-то просто пресечь это безобразие и не позволить воровать трубы. Как? Да хотя бы обратиться к участковому! Ан нет — это же позор!

Так и живем, терпя воров.