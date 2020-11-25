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Так и живем, терпя воров!

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Совесть — это такая вещь: или она есть, или отсутствует напрочь. «Среднего арифметического» здесь не существует априори...

Когда-то (лет двадцать назад) в сельском поселении Плиево, чье название стало нарицательным в связи с периодическими перебоями в водоснабжении, протянули отличный магистральный водопровод. В центре села, на улице Осканова (естественно, не без ведома местной администрации), ушлые пройдохи отрезок новой линии (метров 200) заменили на ветхие трубы, а новые продали.

Сегодня об этом преступлении, совершенном имяреками, из коих некоторые почили в бозе, в селе вспоминают с горечью. Потому как периодически на этом участке случаются порывы, приходится нанимать экскаваторщиков и мастеров по устранению течи. А ведь могли когда-то просто пресечь это безобразие и не позволить воровать трубы. Как? Да хотя бы обратиться к участковому! Ан нет — это же позор!

Так и живем, терпя воров.

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