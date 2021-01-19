УФССП

Призыв к благоразумию

Свыше 90 млн рублей взыскано с водителей в Ингушетии в 2020 году за нарушение ПДД

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В 2020 году судебными приставами-исполнителями подразделений управления ФССП по Ингушетии с водителей-нарушителей взыскано 93 млн руб., что на 17 млн больше, чем в 2019-м.

Об этом газете «Ингушетия» сообщил начальник отдела организации исполнительного производства ведомства Мовлатгирей Гиреев.

— По статистике, большая часть штрафов наложена инспекторами ГИБДД за превышение скорости движения, управление транспортным средством без прав и незаконное установление на автомашинах звуковых сигналов, — пояснил собеседник. — Напомню, что штрафы за нарушения ПДД передаются в службу судебных приставов, не будучи оплаченными в добровольный срок, то есть в течение 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. Хочу призвать водителей-должников к благоразумию и оплачивать штрафы в добровольном порядке во избежание мер принудительного характера.

К слову, узнать о наличии штрафов, переданных на принудительное взыскание, можно, воспользовавшись информационной системой «Банк данных исполнительных производств», размещенной на сайте УФССП России по Ингушетии http://r06.fssp.gov.ru, либо через мобильное приложение «ФССП».

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