Об этом газете «Ингушетия» сообщил начальник отдела организации исполнительного производства ведомства Мовлатгирей Гиреев.

— По статистике, большая часть штрафов наложена инспекторами ГИБДД за превышение скорости движения, управление транспортным средством без прав и незаконное установление на автомашинах звуковых сигналов, — пояснил собеседник. — Напомню, что штрафы за нарушения ПДД передаются в службу судебных приставов, не будучи оплаченными в добровольный срок, то есть в течение 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. Хочу призвать водителей-должников к благоразумию и оплачивать штрафы в добровольном порядке во избежание мер принудительного характера.

К слову, узнать о наличии штрафов, переданных на принудительное взыскание, можно, воспользовавшись информационной системой «Банк данных исполнительных производств», размещенной на сайте УФССП России по Ингушетии http://r06.fssp.gov.ru, либо через мобильное приложение «ФССП».