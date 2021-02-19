- Посещаемость данного сервиса в сравнении с 2019 годом возросла на 91,3%, а в первом месяце 2021 года, было уже 1 244 посещения, — рассказал собеседник. — Кроме того, в «Банке данных исполнительных производств» можно скачать и распечатать квитанцию об оплате. Готовая квитанция для оплаты долга в кредитных организациях или отделении почты значительно сократит время на заполнение данных и позволит избежать ошибок при заполнении. Таким способом от долгов по исполнительным производствам избавились более 3 тысяч пользователей онлайн-сервиса.

Бузуртанов отметил, что своевременная оплата задолженности позволит избежать применения мер принудительного исполнения, а также взыскания исполнительского сбора.

- Минимальный размер штрафной санкции для физических лиц — 1 тыс. рублей, 10 тыс. рублей — для юридических, — проинформировал он. — В случае неисполнения исполнительного документа неимущественного характера исполнительский сбор с должника гражданина или должника — индивидуального предпринимателя устанавливается в размере 5 тыс. руб., с должника-организации — 50 тыс. рублей.

Напомним, что информационный сервис «Банк данных исполнительных производств», размещенный на официальном интернет сайте управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия (http://www. r06.fssp. gov. ru), позволяет очень простым способом узнать о своих долгах. Фамилия, имя, отчество или название организации — вот все данные, которые нужно ввести физическим или юридическим лицам для выявления наличия или отсутствия задолженности. При положительном результате поиска на экране будет отображена подробная информация об исполнительном производстве, а также ФИО и контактные данные судебного пристава-исполнителя, к которому следует обращаться.