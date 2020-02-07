— Общая сумма денежных средств, с учётом частично взысканных сумм по неоконченным исполнительным производствам, направленная предприятиям топливно-энергетического комплекса региона, составила более 66 млн рублей, — пояснила она. — Исполнительные производства о взыскании задолженности в пользу организаций топливно-энергетического комплекса находятся в управлении на особом контроле.

Для достижения вышеназванных результатов судебными приставами республики было наложено 718 арестов на имущество должника, 200 должников были привлечены к административной ответственности, в рамках 2084 исполнительных производств были вынесены постановления об ограничении выезда должника за пределы РФ.