УФССП

Под зорким оком судебных приставов

Свыше 66 млн рублей взыскано в пользу организации ТЭК

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В прошлом году судебными приставами Управления ФССП России по Ингушетии были доведены до логического завершения около полутора тысяч исполнительных производств о взыскании денежных средств в пользу организаций топливно-энергетического комплекса. Об этом «Ингушетии» сообщила заместитель начальника отдела организации исполнительного производства Залина Чаниева.

— Общая сумма денежных средств, с учётом частично взысканных сумм по неоконченным исполнительным производствам, направленная предприятиям топливно-энергетического комплекса региона, составила более 66 млн рублей, — пояснила она. — Исполнительные производства о взыскании задолженности в пользу организаций топливно-энергетического комплекса находятся в управлении на особом контроле.

Для достижения вышеназванных результатов судебными приставами республики было наложено 718 арестов на имущество должника, 200 должников были привлечены к административной ответственности, в рамках 2084 исполнительных производств были вынесены постановления об ограничении выезда должника за пределы РФ.

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