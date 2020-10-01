Комплекс мероприятий включает реконструкцию сети 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на самонесущие изолированные (СИП); масштабную установку «умных» счетчиков с созданием интеллектуальной системы учета электроэнергии; закупку 362 единиц спецтранспорта для проведения работ.

Замена ветхих сетей и установка интеллектуальных приборов учета уже ведется в Чечне, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Ингушетии. В середине октября мероприятия стартуют в Дагестане. В первую очередь работы ведутся в тех районах республик, где отмечен самый высокий уровень потерь.

В рамках реализации региональных программ энергетики планируют заменить более 8 тысяч километров сетей в указанных республиках.

В общей сложности будет установлено более 575 тысяч «умных» счетчиков. На территории Дагестана установят 277 тысяч приборов учета, в Чеченской Республике — 217 тысяч, 40 тысяч — в Кабардино-Балкарии, около 17 тысяч — в Ингушетии. В Северной Осетии запланирована установка более 13 тысяч «умных» счетчиков, в Карачаево-Черкесии — почти 11 тысяч.

«Мероприятия в рамках программ снижения потерь рассчитаны до 2024 года. Понимая, что от качества и оперативности проведения работ зависит повышение надежности энергоснабжения более 7 миллионов жителей СКФО и сотен объектов различной сферы, мы планируем завершить весь объем работ в течение полутора-двух лет», — подчеркнул генеральный директор ПАО «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов.

Реализация комплекса мер позволит создать защищенную от несанкционированного вмешательства современную интеллектуальную систему учета электроэнергии. Потребители смогут удаленно передавать данные потребления энергоресурса и контролировать расходы.