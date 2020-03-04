Энергоснабжение

Консолидация электросетевых объектов — приоритетная задача

Свыше 1,7 тыс. бесхозных электросетевых объектов СКФО приняли на баланс «Россети Северный Кавказ»

0

«Россети Северный Кавказ» в рамках масштабной работы по консолидации бесхозных электросетевых активов по состоянию на начало 2020 года приняли на баланс 1708 объектов в регионах СКФО. В Дагестане энергокомпания приняла на обслуживание 683 бесхозных объекта, в Чеченской Республике — 620, в Ингушетии — 285, в Ставропольском крае — 74, в Северной Осетии — 40 объектов, и 4 — в Карачаево-Черкесии.

Всего в регионах Северо-Кавказского федерального округа совместными комиссиями из представителей энергокомпании и органов власти в 2019 году выявлено свыше 2,5 тысячи бесхозных объектов.

«Северный Кавказ исторически считается одной из самых сложных отраслевых территорий. Большое количество бесхозных объектов — среди наиболее актуальных проблем энергетики макрорегиона. Электросети, владельцы которых не установлены, находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. Как следствие, не обеспечивается надежность энергоснабжения потребителей на должном уровне, отсутствует возможность подключения к сетям новых абонентов.

Кроме того, растущие потребности экономики регионов требуют дополнительных объемов энергоресурса. Именно поэтому госхолдинг «Россети» при поддержке правительства страны и органов власти регионов готов принимать «бесхозы» на свой баланс, вкладывать необходимые инвестиции в реконструкцию сетей и обеспечение качественного электроснабжения всех потребителей», — отмечает заместитель генерального директора ПАО «Россети», гендиректор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов.

Необходимо отметить, что работа по консолидации электросетевых объектов, в том числе бесхозных, для компании «Россети Северный Кавказ» является одной из приоритетных производственных задач и ведется регулярно на протяжении ряда последних лет.

В настоящее время решается вопрос передачи на баланс «Россетей» электросетевого хозяйства трех региональных столиц — Нальчика, Владикавказа и Махачкалы. Это решение, которое вырабатывается энергетиками совместно с органами власти всех уровней, обусловлено, прежде всего, необходимостью снижения потерь и обеспечения качественного напряжения в сетях, сокращения случаев технологических сбоев на энергообъектах.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт•ч. Численность персонала группы компаний «Россети» — 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.

Компания «Россети Северный Кавказ» — функционирующая в секторе электроэнергетики Российской Федерации операционная межрегиональная распределительная сетевая компания. Обеспечивает передачу электроэнергии по сетям напряжением от 110 до 0,4 кВ, осуществляет технологическое присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре на территории Северо-Кавказского федерального округа в рамках шести филиалов. Исполняет функции единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания», ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», АО «Каббалкэнерго», АО «Севкавказэнерго», АО «Ингушэнерго», АО «Карачаево-Черкесскэнерго», АО «Калмэнергосбыт», АО «Чеченэнерго».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Один человек убит в ходе спецоперации в лесном массиве в Ингушетии
Ингушский спортсмен стал победителем первенства Москвы по тяжёлой атлетике
Минсельхоз России и Россельхозбанк заключили соглашение о предоставлении субсидий на льготную сельскую ипотеку
Владельцев автомоечных станций Карабулака досконально проверят
Специалисты Ингушского филиала Россельхозцентра осваивают новые компьютерные программы
Держатели карт «Мир» Сбербанка получили возможность снимать наличные на кассах магазинов-партнеров банка
Госавтоинспекторы Ингушетии проверили водителей на соблюдение правил перевозки детей
Правоохранители Ингушетии задержали подозреваемого в сбыте героина
Особенных детей пригласили в гости сотрудники ОМОН управления национальной гвардии по Ингушетии
В городе Малгобеке Ингушетии на 6 часов частично отключат свет
Временно проживающая в Ингушетии иностранка вовлекла в попрошайничество 6-летнюю дочь

Главное

Яндекс.Метрика

 