Гасите долги, господа-товарищи
Свыше 10 тысяч жителей Ингушетии из-за долгов не смогут выехать за границу
В настоящее время в отношении более 10 тысяч жителей Ингушетии действуют постановления о временном ограничении права на выезд из Российской Федерации. Об этом газете «Ингушетия» сообщил, начальник отдела организации исполнительного производства республиканского Управления ФССП Мовлатгирей Гиреев.
— В числе «невыездных» в большинстве случаев значатся граждане, имеющие задолженность по кредитам, налогам и штрафам, вынесенным за нарушение правил дорожного движения, — пояснил собеседник нашему корреспонденту. — Судебные приставы предупреждают, что снять ограничение на выезд непосредственно перед вылетом невозможно, так как это поэтапный процесс, и на процедуру снятия уходит определенное время. Поэтому во избежание проблем при пересечении границы Управление ФССП России по Ингушетии рекомендует жителям республики своевременно позаботиться о погашении имеющихся у них долговых обязательств.
Гиреев напомнил, что узнать о своих долгах можно в разделе «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте Управления ФССП по Республике Ингушетия (www. r06.fssp. gov. ru).
— Кроме того, разработано приложение к «Банку данных исполнительных производств» для мобильных устройств на платформах Android, iPhone и Windows Phone, — добавил он. — Приложение легко найти и установить на соответствующих системах из магазина приложений Google Play и App Store на iPhone, набрав в поиске «ФССП».