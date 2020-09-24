— В числе «невыездных» в большинстве случаев значатся граждане, имеющие задолженность по кредитам, налогам и штрафам, вынесенным за нарушение правил дорожного движения, — пояснил собеседник нашему корреспонденту. — Судебные приставы предупреждают, что снять ограничение на выезд непосредственно перед вылетом невозможно, так как это поэтапный процесс, и на процедуру снятия уходит определенное время. Поэтому во избежание проблем при пересечении границы Управление ФССП России по Ингушетии рекомендует жителям республики своевременно позаботиться о погашении имеющихся у них долговых обязательств.

Гиреев напомнил, что узнать о своих долгах можно в разделе «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте Управления ФССП по Республике Ингушетия (www. r06.fssp. gov. ru).

— Кроме того, разработано приложение к «Банку данных исполнительных производств» для мобильных устройств на платформах Android, iPhone и Windows Phone, — добавил он. — Приложение легко найти и установить на соответствующих системах из магазина приложений Google Play и App Store на iPhone, набрав в поиске «ФССП».