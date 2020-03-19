Давным-давно, когда аул этот был еще населен так, что мог выставить шестьдесят всадников, жил в нем один ученейший человек, которого также звали Магалом.

Двое братьев, Охло и Маго, пришли с моря к нам. Затем Охло ушел к кабардинцам и поселился недалеко от того места, где сейчас село Инарки. Там он стал княжить. Маго поселился жить в наших горах. Он основал аул и назвал его своим именем.

У него была весьма замечательная священная книга, из которой он обыкновенно черпал свою мудрость и знания. Эта книга и теперь еще хранится в храме Маго-Ерды.

У ученейшего мудреца Магала, именем которого был назван аул, хранилась драгоценная и замечательная «звезда ветров». Она лежала в крепком сундуке, который не могли разбить никакие инструменты, и на самом его дне была прикрыта многими другими вещами, представлявшими своею важностью и драгоценностью предмет зависти и почтения как других ученых, так и всех соплеменников. В доме этого же Магала была замечательная белая змея. Она умела говорить по-человечески и считалась членом семьи Магала за свои разумность и кроткое поведение.

Однажды ученый Магал приготовил все необходимые дорожные принадлежности и, вооружившись лучшим своим оружием, отправился на юг, в «грузинскую сторону», которая лежала далеко за снеговыми горами.

Между тем в его отсутствие в семье случилось важное происшествие. Один из маленьких сыновей Магала любил постоянно играть с белою змеею. Во время отсутствия отца он, играя с ней, ударил ее ножом и отрубил ей хвост. Змея страшно рассердилась на мальчика, бросилась на него и ужалила так, что мальчик вскоре умер. Несчастная мать мальчика, прибежав на крик своего ребенка и увидев его труп, совершенно растерялась от горя и начала бегать по комнатам. В это время, ища как бы бессознательно тряпки для раны сына, она отворила заветный сундук и начала ворочать в нем рукою.

Лишь только она отвернула предметы, покрывавшие «звезду ветров», последняя быстро поднялась и улетела на небо. С этого времени в горах начали дуть почти ежедневно сильные ветры, между тем как прежде их никогда не бывало.

Прискакав домой, Магал был страшно поражен совершившимся несчастьем, особенно потерею «звезды».

Зная, что белая змея владеет многими чудодейственными секретами, он стал вызывать ее к себе из норки, обещал сделать ей хвост из золота и серебра, а за это просил ее только содействовать возвращению с неба «звезды ветров» в заветный сундук.

После усиленных просьб белая змея наконец вышла из своей норки и приблизилась к Магалу. Она хотела уже вступить с ним в переговоры, но, нечаянно взглянув на свой отрубленный хвост, вдруг раздумала и сказала ему: «Нет, Магал! Как я не забуду своего отрезанного хвоста, приделав золотой, так и ты не забудешь своего сына и рано или поздно убьешь меня. Поэтому между нами больше уже не может быть мира и согласия!» Сказав это, змея опять поползла назад и скрылась в своей норке.

Когда змея вышла из норки для объяснения с Магалом, «звезда ветров» так низко опустилась с неба над саклею Магала, что ее можно было достать с крыши; когда же змея удалилась в свою норку, «звезда ветров» снова поднялась на небо, так, что чуть виднелась на высоте.

Маго был из рода Салгиевых. У него были свои рабы. Также у Маго было сильное войско. Выходя из своей башни, Маго садился в свой сделанный из камня стул, который и сейчас находится там.

У Маго был ещё один сын, у которого со временем выросло четверо сыновей: Зовра, Гий, Циккам и Чинха. От Зовры пошли Дзауровы. От Гия пошел род Тумгоевых. Род Оздоевых ведет свое происхождение от Циккама. Чинха от страха перед братьями за какой-то свой проступок ушел в Чечню и от него пошел род Чинхоевых.

Маго был известен на всей территории Кавказа как ученый, святой, целитель, проповедник, в его честь, согласно преданию, основано святилище «Маго-Ерда».

Его жизненная и общественная деятельность мало изучена, кроме как легенд и преданий, описанных в некоторых изданиях. Из устных преданий наших предков и старейшин, внутри храма хранились реликвии и древняя книга о тайных знаниях, которые после принятия нами ислама ушли в соседние губернии — в Грузию, Армению, Осетию.

Древнюю священную книгу его отпрыски называли «Магъой Джей», то есть книга Мага. По другой версии, книга была передана в терский музей, откуда он пропала во время гражданской войны.

Маготинский храм-святилище «Маго-Ерды», по описанию археолога Джабраила Чахкиева, сравнительно хорошо сохранившаяся постройка, расположенная на вершине небольшого лесистого отрога, к востоку от башенного поселения Маготе (расстояние 0,5 км, ущелье реки Чулхой-Чоч).

Памятник ориентирован по длинной оси В-З, в плане — четырехугольник с неравными сторонами: длина южной и северной стен 10,50 м, западной 4,10 м и восточной 3,80 м. Высота здания — 4,70 м, высота стен до первого уступа — 1,90 м, толщина кладки стен — 0,60 м. Крыша двускатно-ступенчатая (11 сланцевых плит с гребнем — «коньком»).

Вход ведет в камеру с запада, каменная ограда примыкает к северной стене. Сводчатый дверной проем устроен в западной, короткой фасадной стене постройки. С двух сторон над ним в стене находятся две небольшие ниши. Выше размещается щелевидное окно, над которым справа и слева вделаны турьи рога. Между последними можно видеть еще одно узкое окно.

Вдоль северной стены, с наружной стороны, у основания идет выступающий ряд крупных камней, служивших в прежнее время сиденьем во время пиршества. В самой стене отмечаются 9 прямоугольных ниш разных размеров. В восточной стене устроен узкий оконный проем с расширением вовнутрь. Южная стена имеет 4 окна, расположенных на равном расстоянии друг от друга. Сверху они перекрыты тонкими горизонтальными каменными плитами. Подоконники горизонтальные.

Внутри храм-святилище делится выступающей от основания каменной остроконечной аркой на две равные части: восточную и западную. В северной и южной стенах на разной высоте помещены 9 ниш, имеющих тайники. Поперек сооружения на разной высоте протянуты балки: в восточной половине всего их семь в четыре ряда, а в западной также семь, но они идут в три яруса. В арке на высоте 2,56 м протянута балка. По преданиям, балки предназначались для хранения на них дротиков, которые метались молящимися во время празднеств, устраивавшихся около постройки. В верхней части потолок сильно закопчен.

В восточной половине находится алтарь-престол в форме призмы, сложенный из камня и покрытый обильной штукатуркой. Престол расположен на расстоянии 2,09 м от восточной, 1,15 м от южной и 0,85 м от северной стен. Оси престола несколько отклоняются от осей всего помещения. Между алтарем и восточной стеной, в северном углу, имеется возвышение, образуемое скалой. Северная стена, приближаясь к западной, делает внутри изгиб. Пол был покрыт штукатуркой белого цвета.

Построен культовый памятник очень тщательно, на известковом растворе. Причем камни отличаются хорошей отделкой и своими довольно крупными размерами. Кладка стен полигональная, приближающаяся к порядковой. Стены снаружи и изнутри покрыты толстым слоем бледно-желтой штукатурки.

К северной стене храма-святилища примыкает выровненная площадка, окруженная каменной стеной. Последняя сложена на извести и сохранилась на высоту 1,50 м. В восточной и западной частях ограды разместились сводчатые дверные проемы. Причем у последнего сохранилась деревянная дверь с полукруглым сводиком. Дверь запиралась болтом. В каменной ограде также устроена крупная ниша, куда ставился котел с пивом во время празднеств.

Археологические раскопки, произведенные внутри памятника М. Б. Мужухоевым в 1975 году, выявили 4 наконечника стрел, многочисленные кости и рога жертвенных животных.

Как было установлено при расчистке помещения до уровня древнего пола, культурный слой оказался прожженным на всю глубину (0,30 м), в нем собрано около ста костей мелкого рогатого скота, рога быка (девять) и козы (семь). Встреченные наконечники стрел в количестве четырех экземпляров имеют удлиненно-ромбовидные и ромбовидные очертания.

Святилище «Маго-Ерды» относится к числу больших по своим размерам культовых памятников, возводившихся в период 13-14 веков, находится в границах территории Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Республики Ингушетия и подлежит государственной охране.

На сегодняшний день культовый памятник привлекает к себе внимание многих, не только приезжих туристов, но и местных, по легендарности он не уступает место многим прославленным архитектурным комплексам. Это наше культурное наследие, к которому мы должны не только сами относиться с трепетом и благоговейным интересом, но и заряжать ими других.

Фариза Кариева,

ГКУ «Джейрахско-Ассинский государственный

историко-архитектурный и природный музей-заповедник»