Речь, как можно догадаться, идет о безобразиях, творимых молодыми людьми, сопровождающими на своих автомобилях свадебные кортежи.

Градоначальник Урусхан Евлоев, к своему удивлению выяснил у руководства городской Госавтоинспекции, что крупнейший населенный пункт республики с численностью жителей до полутора сотни тысяч человек обслуживают всего два мобильных экипажа, а воскресенье в городе выставляется всего три поста, которые пытаются контролировать «деятельность» автолихачей.

Подчеркивалось, что за 8 месяцев текущего года зафиксировано более 3300 нарушений ПДД. По словам представителей УГИБДД, недостаток сотрудников и их сокращение обусловлены общероссийской тенденцией — внедрением камер фотовидеофиксации на дорогах.

Беспорядочная стрельба, в том числе и из законно оформленного охолощенного оружия, гонки, в прямом смысле слова, на выживание, отправка за невестой огромного числа народа на автомобилях — все это, по словам ораторов является следствием отсутствия надзора отцов за своими отпрысками, стремительного разрушения традиционных культурных устоев.

— Мы все вместе несем ответственность за сложившуюся ситуацию — признался старейшина Магомед Халухаев. — Родители, правоохранительные органы, религиозные деятели — все должны найти смелость взять свою долю ответственности и, найти выход из нее.

Звучали самые разные предложения по минимизации бед, связанных с лихачеством в свадебных автопроцессиях начиная от «прокалывания шин» тем, кто нарушит определенное число автомобилей, отправляющихся за невестой, заканчивая «тайным» привозом невесты.

Естественно, никто не собирается отказываться от разъяснительной работы среди молодежи, соревнующейся за честь упереться «в хвост» автомобиля, в которой везут невесту. Эту сомнительную традицию собравшиеся тоже строго осудили.

В свою очередь Евлоев предложил создать, в связи со сложившимися обстоятельствами специальную комиссию, а главам округов будет вменено в обязанность, выяснять предполагаемые даты свадебных торжеств с тем, чтобы подтягивать туда, имеющиеся «силы и средства».

В общем, есть непреодолимое желание «обрубать хвосты» свадебным кортежам. А вот что получится — увидим.