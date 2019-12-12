Получить Красное знамя в те годы считалось высоким доверием и признанием заслуг трудового коллектива нефтяников НГДУ «Малгобекнефть», которым руководил Султан Абдулович Плиев.

Родился Султан Плиев в 1913 году в семье Абдулы Хаджиевича Плиева, принимавшего активное участие в становлении советской власти на Северном Кавказе и находившегося в хороших, доверительных отношениях с такими известными революционными деятелями, как Серго Орджоникидзе и Сергей Киров.

В 1927 году, после окончания Горского педагогического техникума, Султан Плиев устраивается на работу учителем в селении Плиево. Через пару лет его утверждают уже в должности директора школы.

В 1935 году он поступает в Грозненский нефтяной институт, на специальность «горного инженера», по окончании которого в 1940 году начинает работать на нефтепромысле «Горагорское».

В 1941 году Султана Абдуловича призывают в ряды Советской армии. Но вскоре по брони областного комитета ВКП(б) его отзывают и поручают по партийной линии работу инструктором обкома, где он и трудится вплоть до выселения, то есть до 23 февраля 1944 года.

В результате депортации Султан Плиев оказался в Северном Казахстане. Вскоре партия направляет его, как хорошего специалиста, на нефтепромысел «Макат». Здесь он прошёл путь по служебной лестнице от рядового рабочего до его директора.

В 1957 году решением Министерства нефтяной промышленности СССР Султан Абдулович, вместе с другими активистами, возвращается на родину, чтобы восстановить разрушенное хозяйство возрождённой ЧИАССР. Здесь ему поручают руководство НГДУ «Малгобекнефть». В 1958 году Плиев удостоен чести быть делегатом исторического ХХI съезда КПСС.

Султан Плиев — почётный нефтяник СССР, делегат восьми союзных съездов СССР, депутат Верховного Совета РСФСР и ЧИАССР. Персональный пенсионер союзного значения. Награжден десятью правительственными наградами, среди которых ордена Трудового Красного Знамени, Октябрьской революции, «Знак Почёта».

Умер 15 октября 1995 года. Похоронен на родовом кладбище.

«Малгобекнефть» под руководством Султана Плиева

Принимая бразды правления легендарной «Малгобекнефтью», Султан Плиев понимал, какую огромную ответственность берет на себя и каким серьезным и взыскательным будет спрос. Но это его не пугало. Он был человеком предприимчивым и решительным.

«Нефтяники Малгобека вслед за промысловиками «Старогрознефти» с 1 июля 1966 года перешли на новую систему планирования и экономического стимулирования, — пишет пресса. — Хозяйственная реформа повысила чувство ответственности нефтяников за порученное дело. Каждый старается трудиться плодотворнее прежнего, ибо видит ощутимую выгоду для государства и для себя лично. Об этом красноречиво свидетельствуют факты. За два последних года, перевыполнив план по реализации продукции, мы снизили себестоимость нефти и получили сверхплановой прибыли 1739 тыс. рублей, то есть в расчете на год она увеличилась вдвое по отношению к 1965 году. За это же время отчисления в фонды составили: развития производства — 384 тыс. рублей, социально-культурных мероприятий и жилищного строительства — 449 тыс. рублей, материального стимулирования — 651 тыс. рублей. Из последнего фонда выплачено премиальных промышленно-производственному персоналу 387,5 тыс. рублей — почти 8 процентов к фонду заработной платы. Годовой план закончен досрочно. Родина получила дополнительно десятки тонн нефти и миллионы кубометров попутного газа».

В 1966 году коллективу «Малгобекнефть» вручено на вечное хранение памятное Красное знамя Министерства нефтедобывающей промышленности СССР и ЦК профсоюза работников нефтяной и химической промышленности

В 60-70-х годах Малгобек даёт стране от 800 тыс. до 7 млн тонн «черного золота» в год. Именно в ту пору за свои трудовые подвиги звания Героя Социалистического Труда были удостоены нефтяники Марина Паук (кстати, именно ей уступил своё звание Султан Плиев), а также Федор Колесников, Александр Левшин и Ахмет Лалагоев.

Малгобек — город нефтяников

Вообще, город Малгобек обязан своим появлением Малгобекскому нефтяному месторождению. Что подземные кладовые этих некогда диких и непроходимых мест таят в себе запасы «черного золота», люди знали еще задолго до открытия знаменитого месторождения. Известно, что в 1828 году братья Дубинины из Моздока — крепостные крестьяне графини Паниной, в Колодной балке, близ ингушского хутора Магомед-Кала (позже на его месте возникла современная станица Вознесенская), вырыли колодцы, из которых и черпали нефть. Добытое таким образом сырье они затем перевозили в бочках в Моздок и пускали на переработку, соорудив для этих целей примитивный перегонный аппарат. Керосин, получаемый смекалистыми крестьянами, пользовался широким спросом. Остатки перегона, прототип нынешнего мазута, шёл на смазку колесных осей телег. Это был первый на Северном Кавказе промысел, который со смертью братьев Дубининых перестал существовать до начала ХХ века.

Потом активную нефтеразведку в здешних местах начинают акционерные общества «Русская нефть», «Русский стандарт», «Гипис», «Колхида», «Пресслер», «Аквердов», «Молот», а также товарищество «Нобель». Уже в 1901 году вступают в строй первые две буровые скважины, заложенные отставным полковником Майковым. К началу революции 1917 года несколько эксплуатационных скважин на этой площади работают уже в промышленных масштабах.

Первая после установления советской власти разведочная скважина возникла в 1927 году. Она убедила новую власть в перспективности проведения здесь дальнейших нефтеразведочных работ. Но несколько последующих лет оказались неудачными. И вот 24 августа 1933 года из скважины № 13 с глубины 1180 метров в небо взметнулся фонтан нефти. Первый промышленный приток стратегического сырья с суточным дебитом более 250 тонн стал днем открытия Малгобекского нефтяного месторождения.

Одновременно с освоением подземных залежей стремительными темпами началось капитальное строительство города. На Терском хребте быстро выросли жилые дома, школы, клубы, больницы, появились высоковольтная линия электропередач и водопровод. В 1939 году Малгобек обрел статус города.

Человек с активной гражданской позицией и потомок благородных кровей

Султан Абдулович был не только хорошим нефтяником. Он принимал активное участие в строительстве города Малгобека, а также не забывал о своём родном селении Плиево. Как депутат Верховного Совета ЧИАССР, он содействовал проведению в селе газификации и нового водопровода. С его активной поддержки были построены в Плиево поликлиника и мельница, проложены пешеходные дорожки и проведено освещение центральных улиц.

«Примерно в 1964 году мы жили в старом Малгобеке на «Картофельном» так он назывался в те годы, — вспоминает его воспитанник, племянник Мухарбек Орсхоевич Плиев. — Это был посёлок городского типа. Всё там было сделано стараниями дяди Султана Плиева: центральные улицы были освещены, работали дворники, на улицах, как в городе, стояли урны.

В моей памяти дядя Султан всё время проводил на работе, порой пропадал там сутками. Вызывали его иной раз ночью, по телефону, если где-то там вырвался фонтан или случались пожары. Дядя наспех собирался и выезжал на служебной машине. Глушить огонь приезжали краснодарские и бакинские специалисты. Домой он после такого происшествия, помню, приходил весь в грязи и нефти.

В Малгобеке вообще высококачественная нефть была в то время практически под ногами, на малых глубинах. Я сам уже взрослым работал в бурении и знаю, что это такое, когда под ногами гудит земля, а на выходе газа и нефти стоит страшный реактивный рёв. У самого крутого начинали трястись поджилки. Но к этому надо было привыкнуть. Так что каждый рабочий день нефтяника был настоящим подвигом.

В центре же отслеживали строго каждую скважину, малгобекскую нефть очень ценили. На рабочем столе у Султана стоял отдельный телефон — прямая связь с Москвой.

Дядя был очень трудолюбивым человеком. Во дворе у него всегда была живность. В свободное время он занимался пчеловодством. Был человеком широкой души. Многим людям оказывал посильную помощь и поддержку во многих вопросах».

В браке с первой женой, Хавой Инаркиевой, у Султана Плиева не было детей. От второго брака с Розой Балхаевой у них родились три дочери, которых он воспитывал в духе традиций ингушского народа. Все они были школьницами, когда не стало отца, но мама, будучи образованной, кандидатом филологических наук, дала и своим дочерям достойное образование. Сегодня они устроены, живут все своей личной жизнью. Хадишат окончила Санкт-Петербургский медицинский институт, работает врачом, живёт в Ингушетии. Залина — кандидат биологических наук, живёт во Франции. Фатима окончила Стамбульский государственный университет, факультет международной экономики, и живёт в Турции.

«Папа был человеком принципиальным, достаточно жёстким и бескомпромиссным, — говорит Хадишат Плиева. — Он был образованным, начитанным человеком. Настоящим патриотом своего народа. Говорил, что любой ингуш должен знать свою историю, а историю депортации знать должен на генетическом уровне. Он никогда не повышал голоса. Ему достаточно было просто посмотреть на нас. В плане воспитания был очень консервативным. Истинный ингуш. Гордился своей родословной. До последнего дня был в спортивной форме. Каждое утро делал зарядку, косил траву, держал пасеку. День у него был чётко расписан.

В последние годы он занимался общественно-политическими делами, очень переживал за судьбу Пригородного района, за будущее родной республики. Таким он был, близким и родным, и таким остался в памяти».

«У нас часто собирались известные люди. Его уважали и ценили, к его голосу прислушивались, — вспоминает супруга Роза Плиева. — Он любил людей. Поддерживал связь с ингушской интеллигенцией. Общался близко с писателями Ахметом Боковым, Ахмедом Ведзижевым, дружил до последнего дня с Хамзатом Осмиевым. Очень ценил и уважал Джемалдина Яндиева, говорил часто, что у него «глубоко философский ум».

Поддерживал инициативных людей, подталкивал тех, кто может учиться и стать в будущем хорошим специалистом или руководителем. У него был редкий дар видеть в них эти способности.

Жили мы всегда очень скромно. У нас не было никогда больших денег, больших накоплений, как у некоторых бывших чиновников его ранга. Он говорил, что чист перед Всевышним и перед людьми, потому как жил честно. Был человеком богобоязненным, закончил медресе, читал хорошо Коран. И это повлияло на его жизненные принципы.

Он говорил: никогда не делай того, что тебе не понравится в другом человеке; умей понимать другого человека; делай добро и бросай его в воду. Он также любил повторять, что благородство не в том, чтобы оказать помощь и потом трубить об этом на весь свет, а в том, чтобы вовремя увидеть нуждающегося человека и оказать ему ту посильную помощь, которую можешь. Благороден человек, говорил он, по своему происхождению, и оно не даёт ему делать людям подлости по жизни. Сам он был человеком благородных кровей».

«Можно много доброго и хорошего говорить о нём, — вспоминает общественная деятельница, журналист Чечено-Ингушского телевидения Рая Евлоева. — Он был человеком неподкупным и благородным. Был решительным и бескомпромиссным. Сказать мог, где это надо, своё жёсткое слово. Но его уважали и ценили. Как и он уважал и ценил людей труда, людей дела. Дружбу вёл с такими же, как он сам, порядочными и честными людьми. Это Илез Алмазов. Кстати, он и Султан — два ингуша, которые до высылки успели окончить нефтяной институт. Дружил он с Шахангири Маскуровым, Адрахманом Дахкильговым, Ахмедом Газдиевым, Шукри Дахкильговым. Все они в те годы были известными людьми, занимали определённые должности, работали в милиции. Он всю жизнь поддерживал и Идриса Плиева, который на войне потерял руку и работал фотокорреспондентом в газете «Сердало».

В своём деле Султан был сильным специалистом, нефтяником до мозга костей. Он по-доброму, как о живых, говорил о своих качалках, называл их «красавицами», благодарил за нефть, за работу.

Город нефтяников становился на его глазах и с его активной поддержки. Он ратовал и переживал за каждую стройку. Помню, с какой любовью он закладывал Парк культуры и отдыха. Сегодня можно было бы заслуженно переименовать его в парк имени Султана Плиева. Потому что он, как никто другой, заслуживает этого, заслуживает, чтобы память о нём увековечили».