Более сорока лет Суламбек Хусайнович доставлял строительные материалы по Чечено-Ингушетии и другим городам Советского Союза, невзирая на холод, зной, дождь, гололёд. Конечно же, были поломки, самосвал мог съехать с дороги, сломаться в не самый подходящий момент, но как таковых проблем, долгих простоев за весь свой трудовой путь железный трудяга хозяину не доставлял. Суламбек Матиев бережно относился к своей машине.

Родился Матиев Суламбек Хусайнович в 1939 году в селении Длинная Долина Пригородного района Чечено-Ингушетии, в многодетной семье. Во время депортации они жили в Акмолинской области. Приходилось нелегко, как и всем. Старшие сыновья уже с детского возраста стали помогать родителям, работали в колхозе, на ферме. В многодетной семье такое подспорье не мешало. Так что вкус хлеба, заработанного руками, Суламбек познал с раннего детства.

В 1957 году семья вернулась на родину в своё родное село Длинная Долина. Здесь он окончил школу и поступил в ремесленное училище города Грозного. После получения диплома устроился на работу водителем.

В 23 года Суламбек женился. Почти десять лет семья жила по съёмным квартирам. Было нелегко с малыми детьми часто менять место проживания. Но, наконец, в 1970 году семье дали просторную квартиру в престижном районе Грозного — на улице Ленина.

К тому времени работу свою водитель освоил на высшем уровне. В 1978 году он возглавил автоколонну в производственном автотранспортном объединении (ПАТО) «Чечингстройтранс» АТХ-2, где в его подчинении находилось около пятидесяти автомашин.

С 1986 года Суламбек Хусайнович работал бригадиром кирпичников. Здесь в его подчинении были ЗИЛы-130, бортовые с прицепом. В основном они возили кирпич по строительным объектам республики. В основном из КСМ-1 и КСМ-2 (комбинаты строительных материалов) на объекты Чечено-Ингушского управления строительства (ЧИУС).

Суламбек был хорошим работником. Всегда перевыполнял норму. Не сторонился никогда никакой работы, если того требовала ситуация, не отлынивал от командировок. Потому и был награждён в 1973 году Знаком победителя социалистического соревнования; в 1976 году орденом «Знак почета»; в 1986 году медалью «Ударник коммунистического труда». Помимо этого, он был членом КПСС, а в те годы в партию просто так не брали; членом бюро Чечено-Ингушского обкома партии; депутатом Верховного Совета ЧИАССР; депутатом городского собрания по Заводскому району ЧИАССР. Имел многочисленные благодарности и грамоты от вышестоящих инстанций и руководства республики, в их числе и Почётная грамота Президиума Верховного Совета СССР.

О нём и о его деятельности периодически писали районные и республиканские СМИ: «Грозненский рабочий», «Сердало», «Комсомольское племя». А его портрет долгие годы висел на Доске почёта ПАТО «Чечингстройтранс».

А пока Суламбек Матиев колесил по строительным объектам, росли его дети: Тимур — сегодня, успешный предприниматель; Зурихан — врач; Мадина — экономист; Лена — педагог. Домашний уют создавала и оберегала супруга Золдысхан Хасултановна Ахильгова. Она была очень гостеприимной хозяйкой. В их доме находили тепло и внимание многочисленные родственники, которые приезжали в город по разным вопросам, в том числе и студенты, которые учились в ссузах и вузах столицы республики.

Без них семья Матиевых не обходилась ни один год. «Это позор, если мы живём здесь, и чтоб дети наших родственников жили в общежитии!» — говорили и думали в один голос родители. Но это никогда никого не стесняло и не смущало. Им было хорошо и весело. Жили в гармонии и в достатке.

Суламбек Матиев помогал всем своим родственникам, где рублём, где строительным материалом. Особенно заботился о семьях, в которых не было кормильца. По характеру он был немногословным, благородным. Детей воспитывал в строгости и в уважении к ингушским традициям. Требовал, чтобы дома говорили только на родном языке. Никогда не срывался, даже если был повод. Наказывал словом или просто взглядом. И этого было достаточно. Справедливость, говорил он, есть, но за правду надо бороться до конца.

В этом деле преуспела его старшая дочь Зурихан. Она училась на «отлично», но по каким-то причинам директор отдала золотую медаль другой ученице. Налицо был явный факт предвзятого отношения. Зурихан дошла до Москвы, прошла апелляцию, вырвала заслуженную награду и поступила в Астраханский медицинский институт. Сегодня она заместитель главного врача Республиканского противотуберкулёзного диспансера. А директора школы уволили с работы.

Ещё в 90-х годах Суламбек Хусайнович стал подумывать о возвращении на родину, в Длинную Долину. Туда же рвалась и супруга Золдысхан Ахильгова, которая была родом из тех мест. Он уже заложил фундамент под дом, поднял стены первого этажа, но тут на его родной земле случилась трагедия — известные события 1992 года. С мыслью о возвращении пришлось расстаться.

А пока Суламбек построил дом в тогда еще станице Троицкой в Ингушетии, куда перевёз семью в 1994 году, обезопасив тем самым их от событий, которые развернулись уже в Чеченской Республике.

Но сам он так прирос к своей работе, что продолжал колесить, несмотря на опасность, предостерегавшую его на каждом углу. За это время у него успели разбомбить квартиру, ограбить гараж, поджечь самосвал. Но это его не останавливало.

В 2001 году Суламбек по состоянию здоровья вынужден был оставить работу. Но он очень скучал. Часто выезжал в Грозный, к своим друзьям и бывшим коллегам, находя для этого любой повод. Возвращался домой довольный и взбодрённый. Но и эти поездки становились всё реже и реже

В 2018 году Суламбек Матиев скончался, оставив после себя доброе имя.