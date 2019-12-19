— Адам Иссаевич, так в чем цель данной акции?

— Всероссийская акция «Узнай о своих долгах» направлена на продвижение информационного сервиса «Банк данных исполнительных производств» и традиционно проводится два раза в год — в преддверии майских праздников и канун Нового года. Ее основной целью является ознакомление граждан с электронным и онлайн-сервисом Федеральной службы судебных приставов, с помощью которых можно получить информацию о наличии задолженности и своевременно её оплатить.

Помимо этого в ходе акции судебные приставы доводят до граждан информацию о негативных последствиях, возникающих при несвоевременном исполнении требований исполнительных документов. Речь идет о мерах принудительного исполнения, таких как арест и взыскание денежных средств, находящихся на счетах, временное ограничение права выезда за пределы страны, запрет на совершение регистрационных действий с автотранспортом и недвижимостью.

Такие мероприятия особенно актуальны для граждан, которые в новогодние праздники планируют провести выходные где-то за границей. Увы, несмотря на периодическое информирование и разъяснительную работу, не все наши граждане знают, что наличие долгов ограничивает их право выезда за пределы Российской Федерации.

Случаются часто и курьезы, когда граждане, планирующие отдохнуть за пределами страны, узнают о наличии запрета на выезд прямо в аэропорту. В этом случае есть вероятность, что оплаченные билеты пропадут, так как для снятия временного ограничения права выезда за пределы страны требуется определенное время.

И вот такие информационные акции наша служба проводит именно с целью помочь гражданам избежать дополнительных расходов и проблем, проверяясь на наличие долгов через интернет-сервисы.

— Где, в каких местах судебные приставы планируют провести акцию?

— Акция пройдет в местах массового скопления граждан, таких как аэропорт «Магас», отделение Сбербанка в Малгобеке, автовокзал в Назрани. Кроме того, она пройдет в административных зданиях республиканского многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Магаса, Назрани и Карабулака, а также в здании железнодорожного вокзала Назрани.

Во всех этих местах будут открыты мобильные пункты судебных приставов по информированию жителей и гостей республики о наличии или отсутствии у них задолженности.

Работники УФССП России по Ингушетии наглядно продемонстрируют всем желающим работу мобильных сервисов «Банк данных исполнительных производств» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства», помогут установить на телефон или планшет бесплатное приложение, которое в дальнейшем будет отслеживать и сообщать о наличии долгов.

Также в рамках акции гражданам будут розданы флаеры, содержащие сведения об информационном сервисе.

Хочу подчеркнуть, что информационный сервис «Узнай о своих долгах», или так называемый «Банк данных исполнительных производств», размещен на официальном интернет-сайте ФССП России и ее территориальных органов, в том числе и на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия (r06.fssprus. ru). Он позволяет узнать информацию о должниках — как физических, так и юридических лиц. Для этого необходимо зайти на сайт управления и в поле «Узнай о своих долгах» ввести фамилию, имя гражданина или название организации и нажать на кнопку «Поиск».

В появившемся окне нужно ввести цифровой код с предложенной картинки и подтвердить его. При положительном результате поиска, например, физического лица, на экране будет отображена информация о должнике, номер возбужденного исполнительного производства, его дата, реквизиты исполнительного документа, предмет исполнения (например: транспортный налог 2500 рублей), наименование и адрес отдела судебных приставов, а также ФИО судебного пристава-исполнителя и номер его телефона.

В графе «Сервис» при нажатии на соответствующую ссылку можно перейти на сервис оплаты долга через систему электронных платежей.

Помимо этого, для повышения доступности граждан к информации о наличии или отсутствии у них задолженности по исполнительным производствам разработано приложение к банку данных исполнительных производств для мобильных устройств.

Приложение легко найти и установить на соответствующих системах из «магазина» приложений Google Play, из App Store на iPhone, набрав в поиске: «ФССП». Данное приложение позволяет не только получить информацию о наличии задолженности по исполнительным производствам, но и подписаться на получение данных сведений.

Подписавшись, гражданин будет получать уведомления о появлении новой задолженности или об изменениях в уже имеющейся, что позволит пользователям мобильных устройств своевременно погашать задолженность по исполнительным производствам и тем самым исключить риски наложения судебным приставом-исполнителем ограничений прав выезда за пределы Российской Федерации, ареста имущества и принятия других мер принудительного исполнения.

— Как долго хранятся данные о долгах на данном сервисе?

— Сведения сохраняются на официальном сайте ФССП России до исполнения обязательств в полном объеме и окончания исполнительного производства в связи с фактическим исполнением, либо в течение трех лет со дня возвращения взыскателю исполнительного документа в связи с невозможностью его исполнения, либо передачей конкурсному управляющему или в ликвидационную комиссию.

— Существуют ли другие информационные ресурсы или сервисы которые использует Федеральная служба судебных приставов?

— Да. Кроме «Банка данных исполнительных производств», для получения более подробной информации по исполнительному производству на официальном интернет-сайте ФССП России и ее территориальных органов функционирует сервис «Личный кабинет стороны исполнительного производства». С помощью данного сервиса граждане, взыскатели и должники могут подать обращение, заявление, ходатайство или жалобу в электронном виде в Федеральную службу судебных приставов и получить подробную информацию о ходе исполнительного производства, стороной которого обращающийся является, а также просматривать содержание ранее поданных заявлений и ответы на них.

Зарегистрироваться в «Личном кабинете» можно через официальный сайт УФССП России по Республике Ингушетия, а также на Едином портале государственных услуг gosuslugi. ru.

— Можно ли записаться к вам, вашим сотрудникам на прием через интернет?

— Конечно. Такая возможность предоставлена жителям республики на официальном интернет-сайте нашего управления. Данный интернет-сервис позволяет гражданам отправить электронную заявку на личный приём к руководству управления, сотрудникам аппарата управления, начальникам отделов — старшим судебным приставам структурных подразделений и их заместителям, а также судебным приставам-исполнителям. В заявке необходимо указать регион, структурное подразделение, причину обращения, персональные данные и т. д.

При осуществлении записи с помощью «Электронной очереди» жителям региона не придется звонить или приходить в отдел судебных приставов. Кроме того, граждане могут выбрать наиболее удобный для себя день и время приема, что является несомненным плюсом.

График приема граждан должностными лицами Управления размещен на официальном интернет-сайте ведомства во вкладке «Обращения» — «Личный прием граждан».