УФССП

Серьезное наказание

Судебные приставы Карабулака взыскали со стройкомпании 50 тысяч рублей за нарушение лесного законодательства

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В Карабулакское городское отделение судебных приставов Управления ФССП по Ингушетии поступил исполнительный документ о взыскании с компании, занимающейся строительством жилых и нежилых зданий, административного штрафа в размере 50 тысяч рублей. Об этом газету «Ингушетия» проинформировала пресс-служба ведомства.

Сообщается, что строительная компания при совершении сделки с древесиной несвоевременно представила декларацию в единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней, чем нарушила требования частей 1, 3 ст. 50.5 Лесного кодекса РФ. В связи с этим был составлен акт об административном правонарушении.

Судебный пристав-исполнитель в рамках исполнительного производства направил руководителю компании постановление о возбуждении исполнительного производства с предупреждением, что в случае неисполнения требований исполнительного документа в добровольный срок будет взыскан исполнительский сбор, а также применены иные меры обеспечительного и принудительного характера.

Во избежание дополнительных неприятностей и расходов руководитель компании не стал откладывать оплату и полностью удовлетворил требования исполнительного документа, что явилось основанием для окончания исполнительного производства.

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