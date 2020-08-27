Сообщается, что строительная компания при совершении сделки с древесиной несвоевременно представила декларацию в единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней, чем нарушила требования частей 1, 3 ст. 50.5 Лесного кодекса РФ. В связи с этим был составлен акт об административном правонарушении.

Судебный пристав-исполнитель в рамках исполнительного производства направил руководителю компании постановление о возбуждении исполнительного производства с предупреждением, что в случае неисполнения требований исполнительного документа в добровольный срок будет взыскан исполнительский сбор, а также применены иные меры обеспечительного и принудительного характера.

Во избежание дополнительных неприятностей и расходов руководитель компании не стал откладывать оплату и полностью удовлетворил требования исполнительного документа, что явилось основанием для окончания исполнительного производства.