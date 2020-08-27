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Судебные приставы Ингушетии завершили акцию «Соберем ребенка в школу»

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В Управлении ФССП России по Ингушетии завершилась традиционная ежегодная акция «Соберем ребенка в школу», приуроченная к началу учебного года и празднованию Дня знаний.

Венцом мероприятия стало посещение судебными приставами во главе с руководителем Управления ФССП России по Республике Ингушетия Максимом Шатиным семей сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, чтобы оказать им материальную помощь для подготовки детей к школе.

В ходе мероприятия представители ведомства выехали по местам жительства 7 семей и оказали финансовую помощь 14 школьникам.

В беседе с родственниками Максим Шатин отметил, что в ведомстве всегда помнят о своих погибших коллегах, и напомнил, что их семьи всегда могут рассчитывать на всестороннюю помощь и любое содействие со стороны управления.

Добавим, что проведение подобных благотворительных акций стало доброй традицией в республиканском УФССП России. Во всех семьях погибших сотрудников выразили большую благодарность руководству и сотрудникам управления за участие и внимание.

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