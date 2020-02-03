— В структурных подразделениях управления ФССП России по Республике Ингушетия на исполнении в 2019 году находилось 341 397 исполнительных производств о взыскании административных штрафов в пользу Госавтоинспекции, — пояснил он. — По итогам работы за 2019 год фактическим исполнением окончено 101 754 исполнительных производства, возбужденных в отношении нарушителей правил дорожного движения на сумму более 69 миллионов рублей. Кроме того, в рамках исполнительных производств, находящихся на исполнении, частично взыскано 7 миллионов рублей. Таким образом, в бюджет перечислено более 76 миллионов рублей, что примерно на 24 миллиона больше, чем 2018 году.

Собеседник подчеркнул, что для фактического исполнения требований исполнительных документов данной категории судебными приставами принимается комплекс мер.

Наиболее эффективными среди них являются такие меры как наложение ареста на расчетный счет либо на иное имущество должника, запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств, временное ограничение права выезда за пределы Российской Федерации и права управления транспортным средством. Кроме того, судебные приставы Ингушетии совместно с инспекторами республиканского УГИБДД в течение года на стационарных постах республики проводили активную работу по выявлению водителей-должников с использованием АПК «Дорожный пристав».