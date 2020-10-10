В ходе занятий были отработаны действия по организации пропускного режима и досмотра лиц, прибывающих в здание суда, а также имеющихся у посетителей вещей. Еще одной темой занятий стало рассмотрение методов обеспечения безопасности участников судебного заседания. Также старшим судебным приставам было разъяснено, как осуществлять контроль за исполнением судебными приставами по ОУПДС обязанностей по обеспечению установленного порядка деятельности судов и участию в исполнительной деятельности, доведена методика проведения контрольного занятия с судебными приставами по ОУПДС по предметам специальной подготовки.

Были рассмотрены действия судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов при осуществлении препровождения иностранных граждан или лиц без гражданства в специализированные учреждения и до пунктов пропуска через государственную границу России.

Следует отметить, что в целях достижения наибольшего эффекта, после проведения занятий был проведен разбор каждой ситуации с подробным анализом действий судебных приставов. Кроме того, были проведены занятия по физической подготовке начальников отделений — старших судебных приставов подразделений и их заместителей.

Несколько слов о том, как судебные приставы охраняют здания судов. Ежедневно в 27 зданиях судов, расположенных на территории Ингушетии несут службу судебные приставы. Их задача — следить за безопасностью работников и участников судебных заседаний, предотвращая любые противоправные действия

— В здании суда при себе нельзя иметь взрывчатые вещества, предметы, ими начиненные, огнестрельное и травматическое оружие, сигнальные и стартовые пистолеты, электрошоковые устройства, колюще-режущие предметы, сжатые, сжиженные газы и легковоспламеняющиеся жидкости, а также любые ядовитые и отравляющие вещества. Эти правила установлены для безопасности работников и посетителей суда, — пояснил для газеты «Ингушетия» заместитель главного судебного пристава республики капитан внутренней службы Низами Бузукашвили.

Собеседник сообщил, что с начала текущего года судебными приставами выявлено более 478 предметов, запрещённых к проносу в помещения, в том числе оружие, боеприпасы и иные предметы, представляющие угрозу для безопасности окружающих.

Во всех случаях, обнаруженные вещи находились у посетителей на законных основаниях: речь идет о табельном и травматическом оружии, перочинных, канцелярских ножах и т. п.