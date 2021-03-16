— Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов обеспечивают охрану и безопасность судей, присяжных заседателей и иных участников судебного процесса, отвечают за пропускной режим в зданиях судов, следят за тем, чтобы не допустить проноса запрещённых предметов, оружия, взрывчатых веществ, защищают судебных приставов-исполнителей во время исполнительных действий, — рассказал газете «Ингушетия» заместитель главного судебного пристава республики Низами Бузукашвили. — Для выполнения задач по предназначению судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов, помимо знания своих полномочий, должны иметь хорошую физическую подготовку, обладать знаниями в уголовном и административном законодательстве. Уметь вовремя, правильно, в соответствии с законом применить физическую силу, специальные средства, а при необходимости и огнестрельное оружие. Для этого нужно постоянно повышать уровень своей квалификации.

Собеседник сообщил, что проверка на профпригодность судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов проходит два раза в году по 4 предметам обучения: огневая подготовка, физическая подготовка, тактико-специальная подготовка и правовая подготовка.

— Комплексный зачет является процессом, направленным на обладание и постоянное совершенствование сотрудниками управления профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для успешного выполнения задач, возложенных на службу, — заключил Бузукашвили.