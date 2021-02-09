Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Ингушетии 9 февраля примут участие во всероссийской информационной акции «Узнай о своих долгах», приуроченной к Всемирному дню безопасного интернета. Об этом газете «Ингушетия» сообщил эксперт по взаимодействию со средствами массовой информации ведомства Амирхан Бузуртанов.

— Запланированные в рамках акции мероприятия будут направлены на повышение уровня правовой и финансовой грамотности граждан, разъяснение физическим и юридическим лицам правил информационной безопасности, — пояснил собеседник. — В ходе акции граждане будут проинформированы об официальных источниках получения достоверных сведений об исполнительных производствах — сервисе «Банк данных исполнительных производств», мобильном приложении «ФССП» и личным кабинете на Едином портале государственных услуг.

По словам Бузуртанова, во время информационной акции особое внимание будет уделено безопасным способам перевода денежных средств в счет оплаты задолженности по исполнительным производствам. Кроме того, граждане познакомятся с порядком использования личного кабинета на Едином портале государственных услуг.

— На ЕПГУ реализован новый сервис, позволяющий должникам и взыскателям направлять в Федеральную службу судебных приставов заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы по исполнительному производству в электронной форме, — добавил он. — Этот сервис доступен как для физических, так и юридических лиц.