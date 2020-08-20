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Готовность к учебному году

Судебные приставы Ингушетии проведут акцию «Собери ребенка в школу»

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В преддверии начала нового учебного года судебные приставы Ингушетии проведут ежегодную акцию «Собери ребенка в школу». В рамках акции судебные приставы республики проведут ряд мероприятий, направленных на привлечение внимание жителей республики на проблему взыскания алиментных платежей. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, 25 августа в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов намечено организовать «горячую линию» по вопросам взыскания алиментов. Все интересующие вопросы стороны исполнительного производства, в рамках которых осуществляется взыскание денежных средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, можно задать, позвонив с 9:00 до 18:00 по номеру телефона 8(8734) 55-19-56.

26 августа с 14:00 до 18:00 в управлении пройдет день оказания бесплатной юридической помощи. Сотрудники ведомства окажут всестороннюю юридическую помощь по вопросам, касающимся взыскания алиментов.

Прием будет осуществляться в административном здании Управления ФССП России по Республике Ингушетия по адресу: г. Магас, ул. К. Кулиева, 8. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Граждан будут принимать строго по предварительной записи. Записаться на прием можно с помощью сервиса «Запись на прием», размещенного на официальном сайте управления, а также посредством телефонной связи: 8 (8734) 55-20-25, 8 (8734) 55-19-84.

При организации личного приема граждан судебными приставами будет принят и реализован весь комплекс неотложных санитарно-противоэпидемических мероприятий в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции: обязательное наличие маски и перчаток у заявителей и должностных лиц службы судебных приставов.

Кроме того, в рамках акции судебные приставы Ингушетии посетят семьи сотрудников управления, погибших при исполнении служебных обязанностей, чтобы оказать им материальную помощь для подготовки детей к школе.

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