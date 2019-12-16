Акция

Узнай о своих долгах

Судебные приставы Ингушетии примут участие в предновогодней акции

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В преддверии новогодних праздников 20 декабря Федеральная служба судебных приставов проведет Всероссийскую информационную акцию «Узнай о своих долгах». Об этом «Ингушетии» сообщил помощник руководителя Управления ФССП по Ингушетии Ахмед Дзауров.

— Цель акции «Узнай о своих долгах» — ознакомление граждан с электронными руесурсами и онлайн-сервисом Федеральной службы судебных приставов, с помощью которых можно получить информацию о наличии задолженности и своевременно её оплатить, — пояснил собеседник газеты.

В этот день судебные приставы Ингушетии откроют свои мобильные пункты в местах массового скопления людей. В многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Назрани и Карабулака, в аэропорту «Магас», отделении Сбербанка в Малгобеке, на автовокзале в Назрани и в торговом центре «Столица» в Магасе судебные приставы ознакомят жителей и гостей республики с возможностями электронных ресурсов ФССП России — «Банк данных исполнительных производств» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства», расскажут о плюсах своевременной и добровольной оплаты задолженности.

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