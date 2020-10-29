— Взыскание фискальных платежей — особая категория исполнительных документов, — пояснил собеседник. — В эту категорию входят долги по налогам, административные штрафы, госпошлина и иные взыскания в пользу бюджетной системы Российской Федерации. Доходная часть бюджета пополняется, в основном, за счет взыскания недоимок по налоговым и страховым платежам, а также санкций штрафного характера в виде исполнительского сбора и административных штрафов. Уклонение от уплаты по долговым обязательствам имеет неприятные последствия.

По словам Бузуртанова, именно за счет примененных к должникам мер обеспечительного и принудительного характера удалось достичь положительных результатов.