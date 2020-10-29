Уклонение от долгов чревато неприятностями
Судебные приставы Ингушетии пополнили бюджет страны на 430 млн рублей
За девять месяцев 2020 года судебными приставами Управления ФССП России по Ингушетии взыскано и перечислено в бюджет Российской Федерации 430 млн рублей задолженности по фискальным платежам, что на 108 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом газете «Ингушетия» сообщил главный специалист — эксперт по взаимодействию со средствами массовой информации Амирхан Бузуртанов.
— Взыскание фискальных платежей — особая категория исполнительных документов, — пояснил собеседник. — В эту категорию входят долги по налогам, административные штрафы, госпошлина и иные взыскания в пользу бюджетной системы Российской Федерации. Доходная часть бюджета пополняется, в основном, за счет взыскания недоимок по налоговым и страховым платежам, а также санкций штрафного характера в виде исполнительского сбора и административных штрафов. Уклонение от уплаты по долговым обязательствам имеет неприятные последствия.
По словам Бузуртанова, именно за счет примененных к должникам мер обеспечительного и принудительного характера удалось достичь положительных результатов.