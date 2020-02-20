Озвучивая итоги деятельности судебного сообщества республики, председатель Верховного суда Ингушетии Ибрагим Фаргиев констатировал, что достигнутые результаты судебной деятельности оценены как положительные.

«В целом судами общей юрисдикции республики в отчетном периоде рассмотрено около 60 тыс. судебных дел и материалов, что на 20% больше, чем в 2018 году. Абсолютное большинство из них — 96% — рассмотрено в законные сроки. В 2019 году судами общей юрисдикции окончено по первой инстанции более 36 тыс. гражданских и административных дел», — заявил Ибрагим Фаргиев.

Согласно докладу Фаргиева, в анализируемом периоде судами республики окончено 909 уголовных дел, а также рассмотрено более 12 тыс. дел об административных правонарушениях, что на 517 дел больше, чем в 2018 году.

«Больше всего уголовных дел заведено по незаконному действию с наркотическими средствами и психотропными веществами, делам о краже, нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, по мошенничеству, незаконным действиям с оружием и другим преступлениям», — отметил Ибрагим Фаргиев.

На собрании было отмечено, что согласно изменениям в Федеральном законе «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ», с 1 июня 2018 года институт присяжных заседателей появился в районных судах и гарнизонных военных судах.

«С указанного времени коллегии из шести человек рассматривают дела по обвинению в тяжких и особо тяжких преступлениях, но по которым в виде наказания не может быть назначено пожизненное лишение свободы», — председатель Верховного суда региона.

В целом из доклада председателя Верховного суда следует, что в анализируемом периоде судами Ингушетии окончено 909 уголовных дел в отношении 930 лиц, осуждено — 790 лиц, оправдано — 7 лиц и прекращены дела в отношении 109 лиц.

Также в 2019 году в России с участием присяжных заседателей судами областного уровня рассмотрены 233 дела в отношении 419 лиц, а судами районного уровня — 474 дела в отношении 585 лиц.

Верховным судом Ингушетии в текущем году с участием присяжных заседателей рассмотрено 2 уголовных дела в отношении 2 лиц, районными судами — 1 уголовное дело в отношении 1 лица.

Что касается меры пресечения, обжалование действий лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, и «санкции» суда, то за 2019 год судами республики рассмотрено 6 793 представления, ходатайства и жалобы в порядке уголовного судопроизводства, а также иных материалов в порядке судебного контроля и исполнения приговора.

Также Верховным судом республики в 2019 году по первой инстанции рассмотрено 14 гражданских и административных дел (в том числе 4 гражданских дела, содержащих сведения, составляющие государственную тайну) и 4 уголовных дела в отношении 4 лиц.

Небольшое количество дел, рассматриваемых судом областного звена, обусловлено особенностями уголовно-процессуального законодательства, а также отнесением к подсудности районных судов уголовных дел, по которым определенным категориям подсудимых не может быть назначено пожизненное лишение свободы или смертная казнь.

Необходимо отметить, что в 2019 году на официальные сайты судов общей юрисдикции республики поступило 803 заявления и жалобы. Из них 98 заявлений и жалоб по гражданским и административным делам поступило в Верховный суд Ингушетии (в 2018 году — 22). 705 заявлений и жалоб поступило в районные суды. По всем жалобам и заявлениям приняты своевременно законные решения.

За 2019 год 24 087 пользователей сети Интернет посетили официальный сайт Верховного суда республики.

География посетителей сайтов судов охватила такие страны, как США, Беларусь, Украина, Чехия, Великобритания, Канада, Индонезия, Латвия, Таджикистан, Бразилия, Ирак, Мексика, Гондурас, Филиппины, Пакистан, Швейцария, Египет, Греция и др.

Как и прежде серьезное внимание уделялось соблюдению судьями Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» и Кодекса судейской этики. В Ингушетии за нарушение норм материального и процессуального права при вынесении судебных приказов по представлению председателя Верховного суда республики региональной квалификационной коллегией судей в 2019 году привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания один мировой судья. В адрес семи федеральных судей, а также руководителей местной администрации, войсковой части, республиканских МВД и прокуратуры вынесено 11 частных определений в связи с нарушениями закона, выявленными при рассмотрении конкретных судебных дел.

В свою очередь Махмуд-Али Калиматов поприветствовал собравшихся и поблагодарил за плодотворную работу.

«Важно понимать, что это сфера, от которой каждый гражданин, всё общество и государство в целом ждут высокопрофессиональной работы, выполненной беспристрастно и без корпоративных предпочтений. В целом качество судопроизводства растёт, и надо приложить максимум усилий для повышения доверия граждан», — сказал руководитель субъекта.

Говоря о том, что в регионе предстоит многое сделать для решения злободневных задач, Глава Ингушетии высказал пожелание о необходимости уделять более пристальное внимание делам, касающимся налоговых взаимоотношений.

«В сегодняшней непростой ситуации в республике, думаю, что правильнее всего будет сделать акцент на собираемости налогов для выправки ситуации, в которой, как мы видим, ущемлены права социальной сферы. Приведу пример: недобросовестные владельцы движимого и недвижимого имущества намеренно утаивают факт его наличия, занижают стоимость, чтобы не платить налоги в полной мере, в результате — местный бюджет пуст. Закон и порядок должны быть для всех», — подчеркнул Глава региона.

Обращаясь к участникам заседания, Калиматов отметил, что в судебном сообществе наблюдаются положительные изменения.

«Мы видим, что, по статистике, с каждым годом больше вопросов стало решаться в правовом поле. Люди стали чаще обращаться в суды, доверять судебной системе», — подчеркнул он.

Резюмируя, Махмуд-Али Калиматов подчеркнул, что высокий профессионализм регионального судейского корпуса позволит успешно достичь и других целей, выполнить которые предстоит в будущем.

«В ближайшей перспективе перед судейским сообществом стоят очень серьёзные задачи, которые связаны с введением института присяжных заседателей на уровне районных судов, созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции.

Выражаю уверенность, что ваш профессионализм и ответственный подход к делу позволят достойно справиться с этими проблемами, обеспечить конституционное право на судебную защиту жителям нашей республики», — отметил Глава Ингушетии.