Факт хищения электроэнергии специалисты отдела технического аудита выявили 30 октября 2018 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий по декриминализации топливно-энергетического комплекса.

Внимание энергетиков привлек факт несанкционированного вмешательства в работу прибора учета — несоответствие пломб госповерителя заводу изготовителя и повреждение пломбы на клеммной крышке. Рабочая группа составила акт безучетного потребления и направила счетчик на техническую экспертизу. Результаты исследования подтвердили намеренное программирование электронной памяти с целью занижения показаний.

Хищение признано крупнейшим в 2018 году в категории «промышленный потребитель». Его объем составил 1 млн 436 тыс. кВт*ч. Столько электроэнергии потребляют 23 общеобразовательные организации республики в течение года. Размер ущерба оценен в 9,4 млн рублей.

Поскольку нарушитель не спешил рассчитаться с энергокомпанией, в отношении него была проведена комплексная претензионно-исковая работа. В феврале 2020 года суд подтвердил обоснованность требований филиала — задолженность с предпринимателя будет взыскана в полном объеме.

Компания «Россети Северный Кавказ» напоминает, что наказание за энерговоровство неминуемо. В случае выявления хищения нарушитель не только обязан компенсировать ущерб, но и по решению суда будет привлечен к административной или уголовной ответственности с выплатой штрафа. Несанкционированное вмешательство в работу электросетей увеличивает вероятность выхода из строя бытовых приборов, снижает качество электроснабжения. Кроме того, может привести к гибели самого правонарушителя.