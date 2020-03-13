Логический финал

Суд взыскал с энерговора из Ингушетии 9,4 млн руб.

0

Арбитражный суд Ингушетии удовлетворил исковое заявление филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» о взыскании 9,4 млн рублей задолженности за безучетное потребление электроэнергии с компании по добыче песчано-гранитной смеси «Гранит — М».

Факт хищения электроэнергии специалисты отдела технического аудита выявили 30 октября 2018 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий по декриминализации топливно-энергетического комплекса.

Внимание энергетиков привлек факт несанкционированного вмешательства в работу прибора учета — несоответствие пломб госповерителя заводу изготовителя и повреждение пломбы на клеммной крышке. Рабочая группа составила акт безучетного потребления и направила счетчик на техническую экспертизу. Результаты исследования подтвердили намеренное программирование электронной памяти с целью занижения показаний.

Хищение признано крупнейшим в 2018 году в категории «промышленный потребитель». Его объем составил 1 млн 436 тыс. кВт*ч. Столько электроэнергии потребляют 23 общеобразовательные организации республики в течение года. Размер ущерба оценен в 9,4 млн рублей.

Поскольку нарушитель не спешил рассчитаться с энергокомпанией, в отношении него была проведена комплексная претензионно-исковая работа. В феврале 2020 года суд подтвердил обоснованность требований филиала — задолженность с предпринимателя будет взыскана в полном объеме.

Компания «Россети Северный Кавказ» напоминает, что наказание за энерговоровство неминуемо. В случае выявления хищения нарушитель не только обязан компенсировать ущерб, но и по решению суда будет привлечен к административной или уголовной ответственности с выплатой штрафа. Несанкционированное вмешательство в работу электросетей увеличивает вероятность выхода из строя бытовых приборов, снижает качество электроснабжения. Кроме того, может привести к гибели самого правонарушителя.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Магасе и Назрани пройдут основные мероприятия к 250-летию единения Ингушетии с Россией
Силовики пришли с обыском в частные дома в Сунже
В рамках проекта «Музей приходит в гости» в средней школе № 3 с. п. Нестеровское прошла передвижная выставка
В Ингушетии из-за коронавируса юношеское первенство по борьбе решили провести без зрителей
В Сунженском районе прошел муниципальный этап всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»
Боксер Али Измайлов одержал третью победу на профессиональном ринге
Госавтоинспекторами Ингушетии по факту ДТП с участием подростка на скутере проводится проверка
Решение о выплате жительнице Ингушетии 1,5 млн руб. за смерть сына от пыток оставлено в силе
В Ингушетии проложена новая дорога для первого в селе Плиево Дома культуры
Ингушские парламентарии поддержали поправки к Конституции России
Коронавирус помешал братьям Тутаевым выступить на турнире по вольной борьбе в Риге

Главное

Яндекс.Метрика

 