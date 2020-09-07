Квест — это командная игра

Студенты Назрановского политехнического колледжа успешно выступили в историческом квесте «Дальневосточная Победа»

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По всей стране 2 и 3 сентября, в честь Дня окончания Второй мировой войны, проходили памятные мероприятия.

Назрановский политехнический колледж и Мемориальный комплекс жертвам репрессий в честь этой памятной даты в течение двух дней проводили тематические мероприятия.

Студенты Назрановского политехнического колледжа приняли участие в историческом квесте «Дальневосточная Победа» в рамках Всероссийского молодежного исторического квеста и стали победителями.

Были сформированы команды с прохождением шести станций с заданиями, которые шаг за шагом раскрывали исторические события на протяжении всей Великой Отечественной войны советского Дальнего Востока. Против Советского Союза и Монгольской Народной Республикой выступила Японская империя и Маньчжоу-го. Конфликт возник в августе 1945 года и продолжался около месяца — с 9 августа по 3 сентября. Как известно, 2 сентября 1945 года Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции, и следующий день считается концом Второй мировой войны.

Напомним, квесты Победы — это современный формат изучения истории, предложенный «Волонтерами Победы» в 2016 году. Целью является популяризация изучения истории России с помощью новых форматов и технологий. Квест — это командная игра, в которой участники выполняют задания, связанные одной сюжетной линией. Их основу составляют подлинные факты, проверенные профессиональными историками, уникальные рассекреченные архивные документы.

Также в колледже в рамках международного проекта «Великое кино великой страны» был организован просмотр художественного фильма «Судьба человека» режиссера Сергея Бондарчука.

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