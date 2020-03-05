Девушка добилась больших успехов в демонстрационной компетенции «Пошив национального мужского костюма черкеска». В этом разделе чемпионата свое мастерство также продемонстрировали представители Адыгеи и Северной Осетии.

Соревнования проходили по 22-м наиболее востребованным и актуальным компетенциям для региона в трех возрастных категориях: кирпичная кладка, промышленное садоводство, пошив одежды. Своё мастерство по этим и еще двум десяткам профессий продемонстрировали учащиеся более 30 образовательных учреждений республики. В чемпионате приняли участие 116 конкурсантов, 172 эксперта, 243 волонтера.

Во время чемпионата имела место деловая программа с участием представителей министерств КБР, предприятий, фирм и компаний, заинтересованных в подготовке высококвалифицированных рабочих кадров для различных сфер экономики республики.

С приветственным словом на торжественном закрытии чемпионата ко всем участникам обратилась заместитель генерального директора по подготовке кадров Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы», директор Академии «WorldSkills-Russia» Крайчинская Светлана Брониславовна:

«Девиз нашего движения: «Делай мир лучше силой своего мастерства», и чем больше будет людей, в ком есть это мастерство, тем лучше будет наша жизнь. Поэтому я хочу пожелать всем ребятам, всем взрослым, которые принимали участие в региональном чемпионате, чтоб вы не только были сами мастерами своего дела, но и передавали это мастерство другим — учили других делать все качественно, красиво и с любовью, тогда наш мир будет лучше. Поздравляю вас с праздником!»

Церемония награждения победителей и призеров чемпионата началась с репортажа о соревнованиях по всем 22 компетенциям. В ролик попали все площадки, в которых проходил чемпионат. А затем все победители и призеры получили заслуженные награды и призы от организаторов и спонсоров IV регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Кабардино-Балкарской Республики.

Украсили торжественную церемонию популярные артисты республиканской эстрады и лучшие детские творческие коллективы КБР — ансамбль «Бзэрабзэ», ансамбль спортивного бального танца «Гелиос», ансамбль эстрадного танца «Арабеск», группа «305», образцовый ансамбль народного танца «Асса», ансамбль народного танца «Шагди», ансамбль эстрадного танца «Искорки».

Ну а победители чемпионата, кроме наград и позитивных эмоций, получили право участвовать в окружном чемпионате по стандартам «WorldSkills-Russia» .

Напомним, Worldskills (в России — «Молодые профессионалы») — международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки, как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и насчитывает 80 стран-участниц. Россия стала 60-м членом организации WorldSkills International в 2012 году.