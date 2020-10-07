В мероприятии приняли участие около 250 представителей из всех регионов страны. Премия «Кардо» должна была состояться в Ставропольском крае весной 2020 года, однако из-за введения ограничительных мероприятий в период пандемии сроки были перенесены.

В рамках конкурса прошли Всероссийский образовательный форум современной культуры и спорта «Улицы российских городов», финальные соревнования среди участников по разным направлениям, а также были организованы альтернативные площадки, фотозоны и локации арт-объектов.

«Премия «Кардо» даст возможность заявить о себе талантливым людям России и стран постсоветского пространства, собрать уникальные кейсы и показать всему миру лучшие практики. Аналогов подобных мероприятий нет ни в России, ни в мире. Меня заинтересовало мероприятие, и я решил принять участие в качестве волонтера», — поделился Исмаил Албаков.

Премия «Кардо» организована ставропольским молодежным центром «Offbeats» и Федеральным агентством по делам молодежи при поддержке Российского союза молодежи, правительства Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска. В очном финале премии приняли участие более 200 человек из 85 регионов России и 34 стран мира.

«В этом году премия стала всероссийской и претерпела множество изменений. Расширились география участия, место и масштаб площадки, программа мероприятия. При организации очного финала «Ростелеком» учел все наши пожелания. На территории мероприятия был стабильный Wi-Fi, которым активно пользовались участники, жюри, наша пресс-служба. Кроме того, его скорости хватило, чтобы вести онлайн-трансляции», — отметил Валентин Роботенко, директор всероссийской премии уличных культур и спорта «Кардо». — Улица — это целый мир. Большой, полный ребят. Но самое главное, что это целый мир возможностей и веры в идеи, самые разные. Всех нас объединяет страсть верить в невозможное. Что мы можем невероятное. И можем это вместе. Мы закрываем третий сезон. Он был сложный из-за того, что у нас пандемия. Приходилось сроки переносить, но мы это сделали«.

По словам ингушского волонтёра, на церемонии наградили победителей в 10 номинациях: трейсер года, воркаутер года, трикер года, стритарт-художник, фрираннер, хип-хоп танцор, брейк-данс танцор, общественник, предприниматель и медиамейкер года.

Конкурс-премия «Кардо» является победителем Северо-Кавказского молодежного форума «Машук» и Фонда президентских грантов.

Победители разделили между собой призовой фонд в 500 тысяч рублей, некоторые из них получили контракт с официальным партнером премии брендом Gorilla Energy, а также призы.

«В следующем сезоне премия выходит на международный уровень: количество стран увеличивается до 50, а к числу номинаций прибавляются направления BMX, скут и скейтбординг», — рассказал Исмаил Албаков.