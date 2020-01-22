Убедиться в этом смогла команда студенческого десанта, «высадившаяся» в Министерстве внутренних дел по Ингушетии. Колледж при Ингушском государственном университете отправил 25 студентов узнать правду об опасной и трудной службе своих старших товарищей — сотрудников полиции. Кстати, немалая часть офицеров полиции — выпускники этого замечательного университета. Число студентов десанта неслучайно — в нем заложен символизм Дня российского студенчества, отмечаемого по всей стране 25 января и известного всем студентам как «Татьянин день».

Если вы видели оперативные сводки в ингушских и центральных газетах, то они берут начало в дежурной службе МВД. Гости министерства увидели пульт дежурного, мониторы обзора и электронную карту оперативной обстановки республики.

Экскурсионный путь пролегал через зал спортивной славы. Столько кубков, медалей и спортивных регалий ребята не ожидали увидеть! Руководитель центра специальной подготовки сотрудников подполковник полиции Ахмед Богатырев с нескрываемой гордостью посвятил гостей в историю славных спортивных побед ингушских полицейских. Олимпийский чемпион по дзюдо лейтенант полиции Хасан Халмурзиев тому подтверждение. Сам экскурсовод скромно умолчал, что имеет звание мастера спорта по дзюдо.

Разумеется, юношам и девушкам не дали бы участвовать в опасных спецоперациях, но можно было увидеть видеозапись учений сотрудников полиции — отражение нападения на пост, стрельба, погоня и задержание «злоумышленников». Глаза юношей горели азартом настоящего мужского дела.

Эксперт по делам молодежи, а именно такой уровень профессионализма нужен инспектору по делам несовершеннолетних, майор полиции Любава Чугина емко и доходчиво рассказала студентам о предназначении и задачах полиции, правовых основах оперативной деятельности, отборе, зачислении и прохождении службы в полиции, обучении и карьере в МВД.

Но вот студенты вытянули шеи, привстали с мест, а затем сгрудились вокруг стола в центре зала. Эксперт-криминалист открыл свой легендарный чемоданчик. Отпечатки пальцев, она же дактилоскопия, светящиеся надписью «Взятка», помеченные люминофором денежные купюры, фонарик, высвечивающий следы на полу и много другое. Фокусник в цирке не имел бы такого успеха.

Ветеран ингушской полиции полковник Ахмедхан Сампиев — великолепный знаток истории и прекрасный рассказчик — встретил ребят в музее истории МВД Ингушетии. Слово за словом в юных головах рисовались картины суровых будней и славных побед лучших представителей ингушского народа и всего интернационального полицейского братства Министерства внутренних дел по Республике Ингушетия. И конечно, все с печалью в глазах помолчали перед протяженным во всю стену рядом фотографий погибших при исполнении служебного долга сотрудников. Светлая им память!

Тир и атмосфера боевого оружия, спортзал с приемами борьбы и, наконец, полицейская столовая! Чай с тортиком — это доброе угощение от полицейских. За столами звучали впечатления, мнения, вопросы и споры. Кто-то решил связать свою жизнь со службой в полиции.

Студенческий десант в МВД по Республике Ингушетия прошел успешно!