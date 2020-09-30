Новый четырёхэтажный корпус рассчитан на 50 мест, с его расширением для прохождения оздоровительных процедур сможет приезжать большее количество людей пожилого возраста. Благоприятно будет влиять и чистый воздух, поскольку Дом ветеранов расположен в лесистой местности. Данный объект строится в рамках национального проекта «Демография». Это федеральная инвестиционная программа «Старшее поколение».

На сегодняшний день работы ведутся в штатном режиме, за короткий период сделано очень многое, сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района. Представители Управления капитального строительства Ингушетии проводят тщательную проверку на предмет нарушений по всем этажам, берут пробы строительного материала.

«В настоящее время существенных замечаний нет. Ведутся внутренние отделочные работы, устройство отопительной системы, электромонтажные работы. Подрядчик ведёт работы в рамках требований проектной документации», — подчеркнул заместитель директора ГУП «УКС РИ» Микаил Баркинхоев.

Строительство нового корпуса Дома ветеранов давно назрело. Число постояльцев санатория выросло в разы, а коек только 36. Как отметила старшая медсестра Тамара Томова, приходится размещать в одной комнате, рассчитанной на три человека, ещё одну-две койки. О комфорте для постояльцев в таких условиях не может быть и речи, не говоря уже об очередях в ванные комнаты, об обедах в две смены. Совсем скоро всё это останется в прошлом.

Первый камень в основание нового корпуса площадью 4,5 тыс. кв. м заложили весной текущего года. В новых помещениях все номера двухместные. Первые два этажа отведены под процедурные кабинеты, а на третьем и четвёртом будут гостиничные номера на пятьдесят человек. К услугам будущих постояльцев два лифта — пассажирский и грузовой. В подвальных помещениях будут располагаться холодильные камеры, прачечная, цех горячей готовки, рыбный, мясной, овощной цеха.

По словам прораба строительного участка Тухана Гандалоева, необходимо закончить устройство полов и потолков, шпаклёвку, побелку, благоустроить территорию. «Мы даже по некоторым видам работ идём с опережением», — отметил Гандалоев. Сорок человек в семи бригадах трудятся в усиленном режиме.

Напомним, социально-оздоровительный центр «Дом ветеранов» был открыт в Ингушетии в мае 2010 года в преддверии Дня Победы для людей пожилого возраста.

Во время карантинного режима в Доме ветеранов был размещен обсерватор для больных Ковид-19. Вновь свои двери для всех желающих Дом ветеранов открыл после снятия ограничительных мер.