Однако некоторые наши предприниматели, судя по всему, воспринимают эту тенденцию своеобразно и отказываются даже от необходимых «деталей». К примеру, от водосточных желобов и труб.

В итоге, во время осадков в некоторые торговые заведения невозможно зайти, не промокнув основательно, а зимой перед ними образовываются ледяные дорожки, по которым безопаснее передвигаться, что называется, на полусогнутых. Или вообще — «гусиным» шагом.