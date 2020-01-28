Фотофакт

Гусиным шагом

Странный архитектурный минимализм

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В современной архитектуре существует такое направление, как минимализм. Его суть — избегать ненужных деталей, чрезмерного декора и украшения, переход количества в качество, стремление к простоте, которую человеку дает практичность и функциональность пространства здания.

Однако некоторые наши предприниматели, судя по всему, воспринимают эту тенденцию своеобразно и отказываются даже от необходимых «деталей». К примеру, от водосточных желобов и труб.

В итоге, во время осадков в некоторые торговые заведения невозможно зайти, не промокнув основательно, а зимой перед ними образовываются ледяные дорожки, по которым безопаснее передвигаться, что называется, на полусогнутых. Или вообще — «гусиным» шагом.

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