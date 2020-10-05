Галина Ивановна долгие годы возглавляла Ивановскую школу-интернат имени Е. Д. Стасовой, в которой в разные годы жили и учились ребята из Ингушетии, и Роза Оздоева, будучи в ранге заместителя министра образования республики, принимала личное участие в отборе и отправке в Иваново детей из нашего региона.

Многие из них окончили высшие учебные заведения, в числе которых и престижнейший вуз страны — МГИМО. Они до сих пор с теплотой вспоминают свою наставницу, которая приняла их и стала им второй матерью, ту любовь и атмосферу доброжелательности, которой порой так не хватает детям вдали от родины.

Ивановская школа-интернат имени Е. Д. Стасовой, известная во всем мире как «Интердом», была открыта в 1933 году, благодаря инициативе членов Международной организации помощи рабочим (МОПР) и содействию Е. Стасовой — революционерке-подпольщице, руководителю Центрального комитета Международной организации помощи революционерам. На 3 съезде МОПРа было принято решение о поддержке предложения старых большевиков и рабочих города Иванова о сборе средств и постройке интернационального детского дома.

Галину Ивановну Шевченко помнят и любят многие поколения детей, уехавших когда-то на учебу и жительство в «Интердом» из Ингушетии, а руководство республики по достоинству оценило вклад Галины Ивановны в воспитание и становление наших ребят, и в 2007 году она получила высшую награду Республики Ингушетия — орден «За заслуги».

Редакция газеты «Ингушетия» присоединяется к поздравлениям в адрес Галины Ивановны Шевченко и желает ей счастья, добра и крепкого здоровья!