Сотрудничество

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Столичные власти договорились о продолжении сотрудничества с Росгвардией

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В администрации Магаса состоялась рабочая встреча и. о. главы города Усмана Аушева с заместителем начальника Управления Росгвардии по Ингушетии полковником Баширом Алимовым. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам взаимодействия столичных властей и Росгвардии.

Руководитель муниципалитета выразил благодарность росгвардейцам за добросовестное исполнение служебных обязанностей.

— Сотрудники республиканского Управления Росгвардии надежно обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность жителей столицы республики от различных угроз, в том числе и при проведении масштабных массовых и спортивных мероприятий, — подчеркнул Аушев в беседе с гостем. — Мы, со своей стороны, всегда готовы оказать поддержку и рады с вами сотрудничать.

Офицер Росгвардии в свою очередь поблагодарил градоначальника за теплый прием и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Отметим, что в рамках встречи достигнута договоренность о проведении ряда совместных мероприятий на территории Магаса.

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