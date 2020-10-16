Руководитель муниципалитета выразил благодарность росгвардейцам за добросовестное исполнение служебных обязанностей.

— Сотрудники республиканского Управления Росгвардии надежно обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность жителей столицы республики от различных угроз, в том числе и при проведении масштабных массовых и спортивных мероприятий, — подчеркнул Аушев в беседе с гостем. — Мы, со своей стороны, всегда готовы оказать поддержку и рады с вами сотрудничать.

Офицер Росгвардии в свою очередь поблагодарил градоначальника за теплый прием и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Отметим, что в рамках встречи достигнута договоренность о проведении ряда совместных мероприятий на территории Магаса.