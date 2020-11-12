Таков был краткий вердикт руководства Республики Ингушетия, принятый 9 ноября 2001 года по случаю открытия в Магасе элитной школы «Марем», названной в честь матери известного мецената Микаила Гуцериева. Школа эта строилась за счет средств ингушского бизнесмена, который изначально запланировал это учреждение, как элитное учебное заведение, единственное в своем роде.

Несмотря на то, что с годами школа «Марем» в силу перегруженности не всегда справлялась с задачами, поставленными перед ней, и не всегда могла отвечать заявленным высоким стандартам, это учреждение продолжает считаться одним из ведущих в республике.

Многие ингушские семьи мечтают отдать сюда учиться своих детей. А родители тех, кто уже учится в гимназии, радуются успехам детей и особой атмосфере, которая создана здесь педагогами.

При внедрении современных образовательных технологий не забыто главное — внимательность, теплота, заинтересованность учителей в том, чтобы ребята учились, мыслили, развивались. Говорят, что именно эта идея и была основополагающей, когда Микаил Гуцериев работал над созданием учебного заведения. Он намеревался создать школу, в которой стремление родителей воспитать детей в высоконравственных традициях ингушей будет гармонично сочетаться с духом времени и новейшими требованиям педагогической науки. И тот факт, что школа-гимназия «Марем» вскоре после открытия вошла в рейтинг 100 лучших школ России, говорит о том, что здесь умеют работать.

В своем разговоре с корреспондентом газеты директор школы «Марем» Елизавета Исраиловна Мужахоева отметила, что в этом учебном заведении стремятся вырастить просвещенного человека, интеллектуала.

«Но при этом важнейшая часть учебного процесса отводится нравственному воспитанию детей, — подчеркнула она. — А что касается уровня знаний учащихся, то наши гимназисты на протяжении долгих лет доказывают на различных олимпиадах и конкурсах, что они лучшие из лучших. А их успехи, как вы знаете, это лучший показатель того, что здесь дают качественное, углубленное, многопрофильное государственное образование».

Радует и то, что весь педагогический состав школы «Марем» делает упор на сердечное обращение с воспитанниками, понимание взрослыми их желаний, запросов и интересов. Здесь также считают нормой тесное содружество школы и семьи.

«Каждый ребенок — это личность, — говорит Елизавета Исраиловна. — Поэтому, чем бы ребенок ни увлекался, его все равно надо всячески поддерживать. Нельзя отбивать охоту пробовать себя, искать свои таланты!»

Без лишних слов и объяснений видно, что Елизавета Исраиловна в ранге директора школы сохранила самое главное — атмосферу этой гимназии, атмосферу добра и взаимопонимания взрослых и детей.

«Терпение и понимание — вот два непременных качества для педагога, — говорит директор. — Поэтому руководство гимназии старается, чтобы педагоги не забывали, что обучение и воспитание детей — это такое святое дело, которое надо делать, отдавая всю душу».

Конечно, не без этого — порой возникают конфликты с родителями из-за отказа руководства учебного заведения брать ребенка... Им иногда невозможно объяснить, что они вредят собственному чаду, когда всеми правдами и неправдами запихивают его сюда. А ведь обучение здесь строится с учетом высокого уровня способностей учеников. А если его нет, то ребенок очень быстро может разочароваться и в учебе, и в гимназии, и даже усомниться в собственной полноценности. И в такие моменты на помощь к ним приходят учителя, которые не унывали, даже когда у государства с трудом хватало денег на выплату им заработной платы. Поэтому смело можно сказать, что для них гимназия — второй дом, вторая семья, иначе они не стали бы задерживаться на работе после занятий, не засматриваясь на часы. А когда любишь свою работу, можно учить легко, насыщенно, плодотворно. И у детей возникает интерес к познанию предметов за рамками школьных учебников.

Вот уже девятнадцать лет подряд школа-гимназия «Марем» отмечает день рождения своего учебного заведения. В следующем году это элитное учреждение будет отмечать 20-летний юбилей. Поздравляя большой и дружный педагогический коллектив, очень хочется верить в то, что учащиеся школы «Марем», среди которых были и есть одаренные, успешные дети, принесут родной Ингушетии только добрую известность. Ведь это новое, молодое поколение способно изменить нашу жизнь и сделать её намного счастливее.