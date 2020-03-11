Конкурс

Цель — патриотическое воспитание

Стартовал конкурс молодежных проектов «Наша история»

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Стартовал Всероссийский конкурс молодежных проектов «Наша история». Заявки на участие в конкурсе принимаются до 2 апреля 2020 года.

— Неудивительно, что основной тематикой конкурса в этом году станет 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне, — рассказала газете «Ингушетия» директор Государственного музея изобразительных искусств республики Любовь Тумгоева. — Целью конкурса является патриотическое воспитание молодых граждан в духе уважения к прошлому страны, ее героическим страницам, сохранение памяти о подвигах защитников Отечества.

По ее словам, конкурс проводится по следующим номинациям: «эссе», «рисунок», «видеоролик», «поэтическое произведение», «исследовательская работа (проект)». Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефонам 8(499) 653-64-26, 8-916- 839-41-78, а также на официальном сайте конкурса.

Тумгоева добавила, что организатором конкурса выступил Фонд поддержки образовательных проектов «Стратегия будущего» при поддержке Государственной Думы Российской Федерации.

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