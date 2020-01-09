Основная задача конкурса — выявить и поощрить журналистов и редакционные коллективы, освещающих деятельность ведомства ярко, оперативно и достоверно.

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе республиканского УФССП, к участию в конкурсе приглашаются профессиональные журналисты, авторы публикаций, фоторепортажей, материалов, размещенных в региональных и местных печатных изданиях, в программах регионального и местного радио и телевидения, интернет-изданиях, зарегистрированные в установленном порядке.

Заполненная заявка и конкурсный материал необходимо направить в УФССП России по Республике Ингушетия до 31 июля 2020 года.

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Лучший телесюжет», «Лучший радио сюжет», «Лучший материал в печатном издании», «Лучший материал в интернет-СМИ».

Заявки на участие в конкурсе оформляются в произвольной форме с указанием фамилии, имени, отчества автора, места его работы и должности, адрес электронной почты, контактного телефона, а также названия работы и номинации конкурса. К заявке прилагается конкурсная работа.

Если это печатная публикация, то должен быть представлен ее оригинал. Телевизионные и радиоматериалы принимаются на CD или DVD-дисках в форматах AVI, MPEG и МРЗ с приложением эфирных справок. Публикации в Интернет — СМИ представляются на конкурс в распечатанном виде и должны быть заверены в редакции с указанием ссылки (web-адреса) на интернет-страницу с датой публикации.

Материалы, опубликованные на ингушском языке, представляются на конкурс с заверенным в редакции переводом на русский язык. На каждую номинацию оформляется отдельная заявка.

Заявки необходимо присылать в пресс-службу УФССП России по Республике Ингушетия на электронный адрес: press@r06.fssprus. ru. Контактный телефон: 55-20-49.