Очередное мероприятие состоялось для учеников старших классов школы № 1.

«Заместитель главы города Азраил Джандигов и региональный координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Зарема Оздоева посвятили учащихся во все тонкости предстоящего голосования, которое в текущем году проводится в электронном виде на онлайн-платформе . На данном сайте уже можно ознакомиться с перечнем объектов, включенных в список для отбора по итогам анализа поступивших предложений от граждан и заседаний общественных комиссий», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии.

Жители Карабулака просят привести в порядок улицы Зязикова, Заречную, Градусова, Промысловую, Нефтяную, Балкоева, Пушкина и Фрунзе. Объекты, которые получат наибольшую поддержку, будут благоустраиваться в первую очередь. Само голосование будет проходить на указанном портале с 26 апреля по 30 мая.

Вице-мэр Карабулака подчеркнул важность количества голосов, это может отразиться на объёмах финансирования программы. Он отметил, что новый формат позволяет не тратить время на посещение участка для голосования, это удобно и надёжно, но и что крайне важно — более безопасно для здоровья в период пандемии коронавирусной инфекции.

Член регионального штаба ОНФ в свою очередь попросила присутствующих самих активно выбирать желательные для них объекты благоустройства, что не составит труда, так как они с интернетом на «ты», и помочь родителям, членам их семей разобраться с процессом электронного голосования.

Представители администрации города и ОНФ рассказали школьникам об основных проектах, реализованных на территории муниципального образования за 4 года по указанной программе. Это благоустроенные улицы, зоны отдыха, дворовые территории, спортивные площадки, парковки для автотранспорта — всего 26 объектов.

В завершение встречи спикеры ответили на все поступившие из залы вопросы, они касались строительства социально важных объектов по самым разным национальным проектам. Молодые люди в основном интересовались возможностью возведения объектов культуры и досуга, а также спортивных сооружений.