С развитием Российской академии наук более активно стали вести академические исследования на Кавказе. Однако некоторая разрозненная информация о Кавказе и народах, населяющих этот регион, к тому времени имелась. Европейцам Кавказ был давно известен. Особое значение имеют их сведения для тех периодов истории, когда на местах, точнее в разных регионах Кавказа, отсутствовала письменность. Долгое время их сочинения оставались малодоступными для специалистов-историков России. Причиной тому были давность издания, ограниченность в тиражах и незнание языков, на которых они писались.

В ХVII веке материалы о Кавказе и его народах, в том числе заметки о предках ингушей, собирал голландец Н. Витсен. На территории Ингушетии были открыты нефтяные месторождения в районе Малгобека в результате экспедиции лейб-медика Г. Шобера на реку Терек. Академическое кавказоведение связано с именем крупного учёного — историка, лингвиста и археолога Готлиба-Зигфрида Байера.

Байер был приглашён из Германии в Академию наук в 1725 году, где он занял кафедру древностей и восточных языков. Он был неутомимым исследователем. В числе его работ была статья о древних укреплениях на Кавказе, с которыми русские столкнулись во время Персидского похода Петра I (1722) — «О стене Кавказской», написанная на латинском языке. В 1726 году учёный представил работу академическому собранию. По сути, именно этим сочинением была открыта страница академического кавказоведения в стенах Петербургской академии наук.

Позже кавказоведческие вопросы встречались в трудах М. В. Ломоносова, В. Н. Татищева. Кавказоведением в России занимались не столько академики, сколько лица различных профессий, в том числе офицеры, врачи и просто путешественники. Более подробно описывал ингушей И. Г. Гербер, немец по происхождению. «Они не находятся ни под чьим владением, не платят никому подати, и понеже от такой гористой земли прибыли надеяться не можно, то никто и не старается учинить их своими подданными», — отмечает он в своих записях.

В середине XVIII века ярко зарекомендовал себя в исторической науке Вахушти Багратиони — сын Вахтанга VI. Среди научных работ, написанных им, наибольшую популярность получила работа «География Грузии», переведённая на русский язык исследователем М. Г. Джанашвили. Позже на основе этого труда провёл исследовательскую работу «История ингушей по известиям Вахушти о дзурдзуках» первый профессиональный историк из ингушей Мурад Муртузович Базоркин. В предисловии к своему труду Мурад Муртузович писал: «Материалы Вахушти, собранные из предшествующих ему данных всей грузинской истории, являющейся наиболее точной на Кавказе как обладающей древнейшей национальной письменностью, создавшей обилие хроник, летописей и т. п., представляют собой для ингушской истории большую ценность».

Изучение Кавказа стало более активным после создания Петербургской академии наук, которая направляла на Кавказ одну за другой экспедиции. Руководителями этих экспедиций были И. Г. Георги, И. А. Гюльденштедт, П. С. Паллас, Л. Штедер и др. Некоторые сведения об ингушах собирал поляк Ян Потоцкий, историк-любитель, и немец Якоб Рейнеггс, который совершил пять экспедиций по Кавказу. В 1799 году в Петербурге вышел перевод книги И. Г. Георги «Описание всех обитающих в Российском государстве народов, их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и других достопамятностей». И. Г. Георги в числе первых из европейских исследователей употребил термин «ингуши», дал описание религиозных взглядов, общественного быта народа.

Ценным источником этнографических данных является труд И. А. Гюльденштедта «Описание кавказских стран», изданный в 1834 году в Берлине, «Путешествие по Кавказу в 1770-1773 гг.», изданный в 2002 году в Санкт-Петербурге. Он посетил ингушские земли, присутствовал на массовом сходе в хуторе Барт-Бос, рядом с селением Ангушт, когда старейшины ряда ингушских сёл присягнули на верность России. «Они верят в единого Бога, которого называют Дяла, и не знают идолов», — писал ученый.

В Ингушетии побывал и Л. Штедер. Он дал подробное описание ряда материальных памятников Ингушетии. «Ингуши трудолюбивы, особенно их женщины, которые заботятся о хозяйстве и одежде, таскают по горам большие тяжести и часто 8 верст ходят за дровами для огня..., — пишет он. — При их гостеприимстве, при всеобщей их доброте, при похвальном равномерном распределении того, что дает им счастье и случай, они предстают человечными».

Поездки в Ингушетию совершил и Якоб Рейнеггс. «Ингуши считают от себя несколько селений, а именно: 200 дворов поселившихся при Шалгу (Шолхи), лежащих возле крепости Владикавказа... Владикавказ от них же название получил». Совсем неизвестны ингушам понятия «князь» и «слуга», говорил ученый. Он же оставил некоторые заметки о музыкальных инструментах и хореографии ингушей.

Петр Симон Паллас совершил экспедицию на Кавказ в 1793-1794 гг. Честнейшими и храбрейшими называет он ингушей.

Об ингушах, местах их поселений, семейно-бытовом укладе, общественных взаимоотношениях, вооружении и многом другом оставил ценные сведения Ю. Клапрот. Позже на Кавказе были экспедиции И. Ф. Паррота, М. Ф. Энгельгардта и др. Вопросы истории были в центре внимания П. Г. Буткова. В ХIХ веке кавказоведением стали заниматься и другие учреждения: Московский государственный университет, Русское географическое общество, Русское археологическое общество, Кавказская археологическая комиссия и др.

Таким образом, экспедиции первых исследователей позволили собрать ценные для академической науки сведения. И в то же время надо отметить, что экспедиции были сопряжены со многими трудностями. Местное население их не всегда понимало, не говоря уже о той огромной физической нагрузке, которую они переносили без транспорта. Во многом благодаря этим полевым экспедициям мир узнал о многих сторонах доселе неизвестной истории, географии, политическом устройстве народов края, архитектурных памятников и мн. др. Тогда же были начаты первые исследования по кавказским языкам.

Со второй половины ХIХ века ряды учёных-исследователей Кавказа пополнили представители народов этого региона, в их числе Ч. Э. Ахриев, имя которого носит Ингушский НИИ. С 1926 года на Кавказе началось формирование сети научных учреждений. В 1926 году был создан Ингушский научно-исследовательский институт.

Директором института и музея был утвержден О. С. Ахриев — заведующий Ингушским областным отделом народного образования. Сотрудниками института являлись: Г. К. Мартиросиан — заместитель директора, Л. П. Семенов — ученый секретарь, проф. В. Ф. Раздорский, Х-Б. Ахриев, Л. Б. Беме, А. К. Вильямс. Почетными членами института были академик Н. Я. Марр, члены-корреспонденты проф. И. Н. Бороздин (Москва), проф. С. А. Гатуев (Ленинград), Б. К. Далгат (Махачкала), проф. А. А. Захаров (Москва), А. Н. Кириченко (Ленинград).

При институте в 1931 г. была открыта трехгодичная аспирантура с целью подготовки специалистов высокой квалификации. Первыми ее выпускниками были М. Ф. Аушев, Н. Ч. Ахриева, К. М. Куркиева, М. Х. Кодзоева.

Институт активно сотрудничал с ведущими научными центрами Советского Союза, на его базе организовывались научно-исследовательские экспедиции. Его организация рассматривалась как важнейший шаг в области выявления и разработки элементов национальной культуры.

В 1934 г., после соединения Ингушетии и Чечни, научно-исследовательские институты (Ингушский НИИ и Чеченский НИИ) были объединены и создан Чечено-Ингушский научно-исследовательский институт истории, языка, литературы и искусства.

Первым директором Чечено-Ингушского научно-исследовательского института истории, языка, литературы и искусства был назначен Заурбек Мальсагов. В 1935 году директором института был назначен Саид-Бей Арсанбекович Арсанов, который проработал до ноября 1937 года. В период 1938-1944 гг. институт периодически возглавляют Осман Даутович Долаков, Марьям Джацаевна Чентиева, Ибрагим Абдураскиевич Оздоев, Дошлуко Дохович Мальсагов.

После 13-летней ссылки — депортации ингушского и чеченского народов, была восстановлена Чечено-Ингушская АССР в 1957 году, и 7 июня того же года восстановлен Чечено-Ингушский научно-исследовательский институт истории, языка, литературы и искусства. В организации его восстановления самое деятельное участие принял возглавивший воссозданный вновь ЧИНИИИЯЛ Д. Д. Мальсагов. Институт проводил широкие исследования в разных направлениях гуманитарной науки. Широко известными из ингушей в те годы стали ученые Д. Мальсагов, Ф. Оздоева, М. Мужухоев, Р. Ужахова, И. Дахкильгов, Х. Акиев и др.

После распада Чечено-Ингушетии в 1991 году и создания Ингушской Республики был создан Ингушский научно-исследовательский институт гуманитарных наук. В 2014 году для ИнгНИИ гуманитарных наук имени Ч. Ахриева было построено новое здание. Сегодня сотрудники института работают в хороших условиях и продолжают традиции академического кавказоведения.