Память

Слава героям ВОВ!

Стало известно еще одно имя героя Великой Отечественной

0

Великая Отечественная война... Она оставила неизгладимые, трагические следы в каждой семье, которая жила на одной шестой части суши планеты Земля. Можно многое говорить о сущности той войны — ее причинах и следствиях.

Однако с одним не поспоришь: каждый из нас хочет найти косточки своих родственников, отдавших жизнь за свободу и независимость нашей Родины. А их — и мы это знаем — миллионы. И каково же узнать, что именно это место, этот клочок земли хранит останки твоих родных и близких? Это чувство не описать словами!

Сегодня в Гамурзиевском административном округе Назрани, рядом со знаменитой Назрановской крепостью, где находится известное братское захоронение воинов, погибших в ВОВ, прошла торжественная церемония открытия обновленного памятника павшим в той жестокой мясорубке. Список обелиска героев, отдавших свою жизнь в борьбе с фашистами, обновился новым именем — именем красноармейца Алексея Максимовича Герасименко, жителя Ставропольского края, 1903 года рождения. В торжественной церемонии участвовал и внук Алексея — Герасименко Василий, майор запаса МВД, заместитель руководителя поискового отряда «Боевая слава» города Ессентуки.

— Простыми словами не опишешь мое чувство, — признался он газете «Ингушетия». — Спасибо всем, кто был рядом со мной, кто прошел со мной тот путь, что позволил наткнуться на останки деда. Тем не менее, я дошел до конца и сегодня могу с уверенностью сказать, что исполнил свой долг. Слава героям, слава тем, кто не пожалел жизни, ради мира на нашей земле!

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии будут судить собственника автомойки, где подросток получил электрическую травму
В Ингушетии возобновили дезинфекцию общественных мест после сообщений о росте заболеваемости коронавирусом
По уточненным данным, пожар произошел в помещении на территории фермы в Ингушетии
Активисты ОНФ в Ингушетии предложили назвать сквер в Назрани именем ветерана ВОВ Японца Абадиева
При пожаре в жилом доме в городе Сунжа Ингушетии погиб один человек
В Студии искусств Ингушетии Международный день музыки отметят концертом
Депутат Госдумы Алихан Харсиев оказал больницам Ингушетии помощь
Школа на 540 мест в микрорайоне «Новый» сельского поселения Яндаре будет готова до конца текущего года
В доме отдыха «Мужичи» осуществляются работы по обрезке и сносу высохших деревьев
В Ингушетии 7 человек с Covid-19 находятся на ИВЛ
В рамках нацпроекта «Демография» для жителей Альтиево построили первый детский сад

Главное

Яндекс.Метрика

 