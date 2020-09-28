Однако с одним не поспоришь: каждый из нас хочет найти косточки своих родственников, отдавших жизнь за свободу и независимость нашей Родины. А их — и мы это знаем — миллионы. И каково же узнать, что именно это место, этот клочок земли хранит останки твоих родных и близких? Это чувство не описать словами!

Сегодня в Гамурзиевском административном округе Назрани, рядом со знаменитой Назрановской крепостью, где находится известное братское захоронение воинов, погибших в ВОВ, прошла торжественная церемония открытия обновленного памятника павшим в той жестокой мясорубке. Список обелиска героев, отдавших свою жизнь в борьбе с фашистами, обновился новым именем — именем красноармейца Алексея Максимовича Герасименко, жителя Ставропольского края, 1903 года рождения. В торжественной церемонии участвовал и внук Алексея — Герасименко Василий, майор запаса МВД, заместитель руководителя поискового отряда «Боевая слава» города Ессентуки.

— Простыми словами не опишешь мое чувство, — признался он газете «Ингушетия». — Спасибо всем, кто был рядом со мной, кто прошел со мной тот путь, что позволил наткнуться на останки деда. Тем не менее, я дошел до конца и сегодня могу с уверенностью сказать, что исполнил свой долг. Слава героям, слава тем, кто не пожалел жизни, ради мира на нашей земле!