К такому состоянию следует обратиться, по совету специалистов, настороженно. Важно понимать, что легкая депрессия может легко превратиться в серьезное состояние, которое называется клинической депрессией, требующей лечения и интенсивной терапии.

В связи с этим вспомнила свою тётю, глухонемую, которая в свои восемьдесят с лишним лет неустанно работала: то на приусадебном участке, то с вязальными спицами в руках, то за прялкой, кроем или пошивом. Как-то на моё предложение бросить всё это, отдыхать, жить легко, ходить в гости, смотреть телевизор, она мне ответила: «За работой я отвлекаюсь. А потом посмотрю на результат, и глаз радуется. Да, устаю — но зато сплю хорошо. А иначе моей голове не было бы покоя!»

Эта мысль напрямую показывают, что труд — это не только способ выживания, но и способ духовного удовлетворения, «трудотерапия» — сказали бы психологи.

Сегодня, когда людей «изводит», прежде всего, излишняя информированность, эта методика актуальна. У каждого в руках «радио», «телевизор», «информационный маяк» — а это поток различных мнений и идеологий, это государственные и общественные СМИ, это аватарки и посты миллионной аудитории социальных сетей, где каждый навязывает своё мнение, свои мысли, свои настроения.

Супружеские отношения, отношения между родителями и детьми, между невестой и свекровью, между работодателем и подчинённым, между водителем автобуса и пассажиром — всё становится всеобщим достоянием. Кто-то спешит сообщить, как притесняют его права, и мы всем миром начинаем отслеживать его процесс; другой «втирает» нам своё видение правды, не имеющей никакого отношения к нашей личной жизни, к нашему миропониманию и многое, многое другое.

Отнюдь, я не профессиональный психолог и не берусь поучать кого-либо, но каждый из нас в коей-мере является и психологом и психотерапевтом, хотя бы для самого себя. И если ничего позитивного в информации нет, то ведь очень просто отключить все уведомления, не несущие вам никакой пользы. Вы можете это сделать? Да!

Если же вас «донимают» будни и назойливые проблемы и вы едва справляетесь с их решением, можно просто сесть и задуматься, что вы можете создать вокруг себя хорошую атмосферу, потому что вы — хозяин своего положения, а значит, можете совладать с собой, можете получать радость!

В любую трудную минуту у вас есть возможности, переключаться от забот, неприятных хлопот и избежать нервозности и раздражения. Каждый человек на земле, будь то мужчина или женщина, обладает уникальной способностью помочь самому себе сотворить прекрасное настроение. Тот, кому лень это делать и кто попросту не хочет заниматься собой, тот скажет, что это ерунда и такого не бывает. Но поверьте, способы преодоления трудностей, потенциал возможностей есть у каждого человека, трудности жизни не должны вас поглотить с ног до головы.

Да просто осмотритесь вокруг себя, уловите хорошие моменты: порадуйтесь ясному небу и солнцу; снегу покрывающему землю, или дождю, омывающему крыши домов и деревья, очищающему воздух; порадуйтесь птицам, щебечущим за окном; смастерите руками любую поделку, пусть она вас радует только один день; приготовьте оригинальное блюдо; начните вязать, рукодельничать, вот так вот с первого раза. Приучите себя просто делать себе и домочадцам маленькие подарки — это очень важный аспект, особенно для женщины.

Если неприятности на работе, украсьте для начала свое рабочее место, чтобы хотелось туда приходить и было приятно работать.

Делайте то, что вас будет вдохновлять и придавать сил, чтобы интересно было жить дальше. Только не говорите, что ничто не радует. Это пренебрежение к себе самому, это говорит за вас лень, лень работать над собой и своими мыслями, желание сознательно или на подсознательном уровне уповать на помощь со стороны или, опустив руки, уходить в «дебри».

Приложите сегодня же минимум усилий, и вы увидите, как начнет меняться ваша жизнь и ваши отношения с людьми вокруг вас. Ведь, по сути, как вы пренебрежительно относитесь к себе, так и будете относиться к окружающим. А это означает, что люди, которые не научились себя любить, не смогут любить ближнего своего. Именно от этого порой страдают и межличностные взаимоотношения.

Если ничего не можете придумать, то вспомните, как изменилась ваша жизнь оттого, что вы просто думали и переживали месяц или год назад, будучи в бездействии. И потом просто, как это делали наши предки, найдите себе занятия по дому, что «отвлечёт вас и глаз порадует, от чего устанете, но зато выспитесь хорошо, да и голова будет на месте!»

Знайте, если вы вовремя не справитесь со своими проблемами, то состояние перейдёт в хроническую форму, а это уже «стойкая депрессия», и тут без специалистов трудно обойтись. Хотя выход есть всегда.