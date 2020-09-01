С такими вопросами мы обратились к врачу-педиатру Насыр-Кортской участковой амбулатории Софии Имрановне Чахкиевой.

«Полиомиелит — опасное инфекционное заболевание, которым заражаются преимущественно дети, — рассказывает доктор. — Причем, в 95% случаев болезнь протекает как обычный грипп или пищевое отравление. Поставить правильный диагноз в такой ситуации практически невозможно, так как симптомы не вызывают серьезных опасений. Повышенная температура тела, слабость, головная боль вкупе с кашлем или диареей — большинство мам привыкли справляться с этим самостоятельно, не прибегая к помощи педиатра. К счастью, при таком течении организму удается самому справиться с заболеванием за считанные дни.

Но остается ведь еще 5% заболевших, что же происходит с ними? У 2% при попадании вируса в организм не возникает даже неприятных симптомов, они просто становятся носителями. Для них лично полиовирус не опасен, но заразиться от носителей вполне возможно.

Еще 2% приходится на менингеальную форму. На начальном этапе она напоминает абортивную форму (высокая температура, слабость, кашель или проблемы с ЖКТ), но после 2-3 дней приобретает симптомы серозного менингита. Появляется болезненная скованность мышц шеи и спины. Характерные изменения происходят и со спинномозговой жидкостью. После первой недели болезни самочувствие улучшается, однако это еще не означает выздоровления. Полное излечение наступает тогда, когда приходит в норму цереброспинальная жидкость — то есть через 3-4 недели.

В оставшийся 1% болезнь принимает свою самую страшную форму — паралитическую. Первый этап заболевания — препаралитический, который наступает по прошествии инкубационного периода, часто сопровождается лихорадкой, высокой температурой, головной болью, мышечной слабостью, упадком сил, и длится от 1 до 6 дней. Нередкими являются ситуации, когда симптомы первого этапа на какое-то время пропадают (температура снижается, исчезает кашель и т. д.), чтобы через день-два вернуться с новой силой.

Затем наступает паралитический этап, который характеризуется гипотонией, нарушением рефлексов и быстро развивающейся атрофией мышц. Опасности паралича при заболевании подвергаются все мышцы, однако чаще всего наблюдается паралич нижних конечностей. Также в 30-35% случаев при паралитической форме поражаются мышцы органов дыхания, что может привести к летальному исходу.

В среднем на 10-й день после возникновения паралича наступает восстановительный этап. Первым признаком восстановления считается появление произвольных движений в пораженных мышцах. В зависимости от тяжести нанесенных повреждений восстановление может занять от нескольких недель до нескольких лет.

К сожалению, не всем перенесшим паралитическую форму полиомиелита удается полностью восстановиться. В ряде случаев погибает слишком большое количество нейронов, отвечающих за какую-либо группу мышц, вследствие чего атрофия мышц увеличивается, возникают контрактуры, появляется отставание конечности в развитии«.

По словам доктора, несмотря на то что риск смерти или инвалидности при заболевании полиомиелитом вроде бы невелик, не стоит его недооценивать, так как лекарства от этого заболевания до сих пор нет. А если покопаться немного в истории, увидим, что во время эпидемий этот вирус унес немало жизней. Конечно, после изобретения вакцины риск заражения значительно снизился, но полностью искоренить вирус до сих пор не удалось.

Как мы узнали из разговора с педиатром, в настоящее время фармакология предлагает нам два вида вакцин от полиомиелита. Это оральная вакцина и инактивированная. Чем они отличаются и какую из них выбрать для своего ребенка?

«Оральная живая полиомиелитная вакцина (ОПВ) представляет собой прозрачный раствор (от оранжевого до малинового цвета) для приема внутрь, — разъясняет врач. — Вводится она путем закапывания на кончик языка по 4 капли. ОПВ содержит ослабленный, но живой вирус. Вакцинный штамм, попадая в организм, начинает размножаться. В ответ иммунная система вырабатывает антитела, схожие с теми, которые бы появились при столкновении с «диким» вирусом. Если привитый (по возрасту, соблюдая календарь прививок) живой вакциной ребенок столкнется с полиовирусом в реальной жизни, то, даже заразившись, перенесет болезнь без осложнений, в непаралитической форме.

В этой связи я хотела бы дать родителям один дельный совет. Если ваш ребенок не привит, стоит ограничить его контакт с детьми, недавно привитыми ОПВ. Дело в том, что в течение двух месяцев после вакцинации существует опасность заражения от ребенка, привитого живой вакциной.

Инактивированная полиомиелитная вакцина (ИПВ) содержит в себе мертвый вирус полиомиелита. После введения ИПВ в организме формируется иммунитет, но, в отличие от ОПВ, сам вирус не размножается и не выделяется в окружающую среду. Использование ИПВ считается более безопасным, но менее эффективным. ИПВ выпускается в шприцах, содержащих одну дозу (0,5 мл). Вводится путем внутримышечного укола в плечо или бедро».

Говоря о противопоказаниях, София Чахкиева отметила, что при принятии решения о вакцинации от полиовируса следует убедиться в отсутствии противопоказаний.

«Важно помнить, что вакцинации подлежат только здоровые люди. Если же во время болезни будет сделана прививка от полиомиелита, последствия могут быть необратимы», — отметила она и перечислила болезни, при которых делать прививку от полиомиелита нельзя. Это иммунодефицит, беременность, ОРЗ, ОРВИ, сильная реакция на введение предыдущей дозы (повышенная температура, аллергические реакции, сильное покраснение места укола и др.).

Врачи советуют, даже если вы полностью уверены в здоровье своего ребенка и своем, перед вакцинацией обязательно должна быть измерена температура. Даже небольшое ее повышение — повод отложить проведение процедуры.

Поговорили мы с Софией Имрановной и о реакциях на вакцинацию и возможные осложнения.

«В редких случаях после прививки могут возникнуть неприятные симптомы, являющиеся нормой, — отметила она. — Однако если не знать об их нормальности, они могут вызвать серьезные опасения. При введении ОПВ нормальной реакцией является повышенная температура (до 38 градусов) спустя несколько дней после прививки (от 5 дней до 2 недель), более частый стул.

При введении ИПВ нормой является небольшое покраснение места укола, снижение или отсутствие аппетита, повышенная температура тела в первые дни. Приведенные выше симптомы являются вариантом нормы и не квалифицируются как осложнения. Но если температура после вакцинации повышена более двух дней, нужно обязательно обратиться к врачу».

По словам врача-педиатра, осложнения все же не исключены. В одном случае из миллиона использование живой вакцины может привести к развитию вакциноассоциированного полиомиелита. В таком случае болезнь протекает так же, как возникшая путем инфицирования от носителя, и может принимать паралитические формы. Чаще всего осложнения возникают у детей с врожденным иммунодефицитом или пороками развития пищеварительной системы. В таком случае стоит делать прививку с использованием ИПВ.

Как отметила София Имрановна, дабы снизить риск опасных последствий, специалистами был разработан национальный календарь прививок. Рекомендуемый календарь прививок: первая прививка от полиомиелита делается в возрасте 3 месяца (ИПВ); вторая — в 4,5 месяца (ИПВ); третью нужно делать в 6 месяцев с использованием ОПВ; первая ревакцинация — в 18 месяцев (ИПВ); вторая ревакцинация — в 20 месяцев (ОПВ); третья ревакцинация — в 14 лет (ОПВ).

«Я, как практикующий врач-педиатр, настаиваю на вакцинации по многим причинам, — говорит София Имрановна. — Во-первых, потому что полиомиелит — это особо опасная инфекция, которая передается фекально-оральным (немытые руки, загрязненная вода) и воздушно-капельным (при кашле, чихании, разговоре) путями. Клиника у данного заболевания довольно разнообразная, начиная с катаральных явлений, желудочно-кишечных расстройств (абортивная форма) и заканчивая тотальным параличом всех групп мышц (паралитическая форма). Паралитическая форма протекает тяжелее всего, в 10% случаев — это летальный исход, в остальных — ребенок остается инвалидом на всю жизнь. Абортивная же форма опаснее с эпидемиологической точки зрения, так как под маской кишечной инфекции и ОРВИ полиомиелит трудно распознать, следовательно, распространяться он будет в разы быстрее.

Но основная опасность этого заболевания заключается в том, что этот недуг неизлечим. Единственное, что мы можем сделать — предупредить эту инфекцию путем иммунизации. Как это работает? Ещё раз разъясняю: в вакцине содержится убитый или ослабленный вирус полиомиелита. Попав к нам в организм, он не вызовет заболевание, но вызовет выработку антител к полиомиелиту, защитных клеток, которые при проникновении вируса начнут его активно уничтожать. Сделать прививку очень просто. Нужно просто обратиться в амбулаторию или поликлинику по месту жительства, где педиатр осмотрит ребенка, проконтролирует вакцинацию и ответит на все интересующие вас вопросы».

Обязательно ли делать прививки? Перед тем как принимать решение не делать себе или своему ребенку прививки, стоит тщательно изучить и проанализировать всю имеющуюся информацию.

Но если, взвесив все «за» и «против», вы решите написать отказ, никто не имеет права вас переубеждать. Статья 11 Федерального закона «Об иммунопрофилактике» сообщает о праве отказа от вакцинации и обязательном согласии родителей несовершеннолетних на проведение оной.

Однако зачастую работники медицинской сферы не соблюдают требований законодательства. С попытками манипуляций и принуждения сталкивается каждый второй родитель, решившийся пойти против системы. Чаще всего сложности возникают при оформлении ребенка в детский сад.

Если врач отказывается подписывать медицинскую карту, ссылаясь на национальный календарь прививок и обязательность его исполнения, попросите его написать письменный отказ. Скорее всего, уже на этом этапе вопрос будет решен в вашу пользу. Если же добиться нужного результата вам не удалось, не стоит отчаиваться. Обратитесь к заведующему медицинским учреждением за разъяснениями. Здесь-то точно понимание должно быть найдено, и медкарта будет подписана, так как руководству учреждения проблемы с прокуратурой и вышестоящими инстанциями ни к чему.