Сотрудники Россельхозцентра для снижения численности мышевидных грызунов рекомендуют проводить следующие агротехнические мероприятия: пространственную изоляцию от посевов многолетних кормовых трав; лущение стерни с последующей вспашкой; уничтожение послеуборочных остатков и сорной растительности вокруг полей и обработку почвы на обочинах и межах полей; своевременную и без потерь уборку урожая с обязательным удалением соломы с полей; глубокую вспашку.

Для борьбы с мышевидными грызунами применяют химические и биологические средства — родентициды: «Бактороденцид», «Раттикум», «Бродират». Одним из самых надежных и эффективных способов борьбы с грызунами является использование приманок. С учетом их морфологии и привычек питания требуются специфические родентициды. Кроме применения соответствующей активной основы необходимо, чтобы используемая приманка обладала явной пищевой привлекательностью, превалирующей над остальными кормами.

По словам ведущего агронома отдела защиты растений филиала Россельхозцентра Д. Оздоевой, защитные мероприятия должны проводиться только после предварительного обследования сельскохозяйственных посевов и в соответствии с гигиеническими требованиями СанПин 1.2.2584-10 п.2.19. Необходимо строго соблюдать регламент применения, правила личной гигиены и технику безопасности.

Мышевидные грызуны — собирательное название мелких вредных грызунов семейства хомякообразных и мышиных из отряда грызунов, насчитывающего более 2 тыс. видов. Это самая многочисленная группа грызунов, распространенная почти по всему земному шару.

Мышевидные грызуны в Российской Федерации относятся к особо опасным вредителям, которые наносят существенный вред практически всем сельскохозяйственным культурам, включая многолетние насаждения. В данную условную группу вредителей включены представители различных семейств (полевки, мыши, песчанки). Отличаются прожорливостью (суточная масса корма, потребляемого мышевидным грызуном, может достигать 300% от массы его тела) и очень высокой плодовитостью (некоторые виды способны регулярно давать потомство на протяжении всего года). Активны круглый год: в холодное время — днём, в жаркое — ночью и в сумерки.

Самые вредоносные из представителей — полевки (обыкновенная, общественная и др.). Основную энергию полевки получают за счет усвоения зеленых частей растений (посевы озимых культур, многолетние травы). Эти вредители с высокой степенью выживаемости и способностью размножаться в любой сезон при оптимальных для их жизнеспособности условиях, а также легко приспосабливаются к условиям жизни на сельскохозяйственных угодьях, в скирдах и кагатах.

Размножение и расселение зверьков происходят не только при благоприятной для полевок погоде, но и вследствие нарушения севооборота, перенасыщенности зерновых колосовых, наличия падалицы на полях, засоренности предшественников зерновыми сорняками, а также поверхностной обработки почвы. Обитают они на полях, в садах, лесных насаждениях, парниках, теплицах. Живут в норах, устраиваемых в почве, могут поселяться и вредить в домах, хранилищах.

Специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Ингушетия периодически проводят фитосанитарный мониторинг полей с посевами зерновых культур, многолетними травами, лесополос, пастбищ, обочин дорог на выявление и учет численности мышевидных грызунов.