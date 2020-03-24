Практика эта прижилась и в Ингушетии. Такие лечебные занятия проводит со своими пациентами республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов в городе Магасе.

В марте Благотворительный фонд «Мял» организовал для сотрудников центра обучающий семинар по иппотерапии. Его провели специалисты из Санкт-Петербурга.

Специально обученная лошадь под присмотром специалиста в области иппотерапии Ирины Вишневской демонстрирует свою готовность оказать посильную помощь в лечении детей-инвалидов.

Умное животное, как будто понимает, что на ней особенный всадник и очень четко выполняет команды тренера.

— Лошадь является неким инструментом терапевтического воздействия на организм всадника и терапия заключается в непосредственной передаче двигательных импульсов лошади на тело всадника. Смысл в том, что лошадь передает двигательные импульсы на тело и только лошадь создает такие спецефические двигательные импульсы, которые организму полезны, — говорит Юлия Слепченко, вице-президент федерации иппотерапии и адаптивного конного спорта.

Некоторые называют иппотерапию лечебной верховой ездой. Да, это уникальный метод лечения, основной эффект при котором достигается именно за счет упражнений, выполняющихся на лошади. Но будет правильнее сказать, что она воздействует на организм комплексно. Ведь важным условием для исцеления является не только верховая езда, но и просто общение с лошадью, уход за ней.

Сначала человек разогревает и разрабатывает мышцы, сидя верхом на лошади, а потом получает сумасшедший заряд энергии и просто огромное удовольствие от общения с этим животным.

Чаще всего таким методом борются с такими заболеваниями, как ДЦП и различными нарушениями опорно-двигательной системы.

К другим показаниям относятся синдром Дауна, нарушения слуха, зрения и речи, аутизм, избыточный вес, задержка умственного и физического развития и многое другое.

Но как у каждого вида лечения, у иппотерапии имеются и некоторые противопоказания. К ним относятся эпилепсия, тжелые формы заболеваний нервной системы, остеопороз (повышенная ломкость костей), остеомиелит (инфекционное воспаление костной ткани), гемофилия, сколиоз 3,4 степени.

Здесь в реабилитационном центре уже другой специалист из Санкт-Петербурга на примере 7-летнего пациента центра наглядно показывает, как в ходе телесного осмотра выявить возможные противопоказания к такой терапии.

— Можно увидеть некоторое сколиотическое отклонение. Обратите внимание на лопатки. Мышцы спины, кости лопаток малоразвиты,- говорит она.

Страх перед лошадью к противопоказаниям не относят. Инструктор должен помочь найти человеку контакт с четвероногим доктором.

На протяжении всего семинара рассказ специалиста слушает Марьям Газикова. Об этой терапии она слышала еще ранее, и даже пробовала с сыном Мухаммадом пройти курс лечения. Но из-за его боязни лошадей, иппотерапию для 6-летнего пациента реабилитационного центра пришлось отложить.

— Уверена, с учетом его диагноза иппотерапия нам бы очень хорошо подошла. И фонд «Мял» предоставляет такую возможность тем, кто находится на реабилитации в центре бесплатно. Диагноз у нас ДЦП, спастический тетрапарез. Мухаммед не сидит, не разговаривает и не ходит. На данный момент мы пришли к тому, что поэтапно все идет, он сумел встать на четвереньки, именно здесь. Это было в прошлом году, — рассказывает о проблемах сына Марьям Газикова.

В иппотерапии зачастую случается так, что к концу занятия пациент, боявшийся лошадь, не хочет с ней расставаться. Поэтому у мальчика все еще будет.

Юлия Слепченко с группой в Ингушетии уже больше недели. Реализация социально проекта осуществляется при поддержке президентского гранта и предполагает организацию бесплатных курсов иппотерапии для детей с ОВЗ.

Практические занятия продлятся 10 дней и после их завершения слушатели семинара станут дипломированными инструкторами по иппотерапии со знанием дела. Уже в апреле текущего года они приступят к лечению детей с ОВЗ.

Слушателем семинара является и сотрудник фонда «Мял» Аслан Эльдиев. По его словам По его словам, он на этой встрече узнал много нового для себя.

— Я почерпнул для себя много информации. Какого ребенка, с каким диагнозом и как лучше им заниматься. То есть в какую сторону чаще поворачивать его, как по прямой его водить, как привлечь, как заинтересовать ребенка, чтобы ему было интересно, чтобы он делал все, как надо, — рассказывает Аслан Эльдиев.

Как правило, иппотерапия проводится без седла, ведь температура тела лошади выше температуры тела человека. Таким образом происходит массаж уже разогретых мышц, а это значительно усиливает эффект лечения.

Что касается положительного эмоционального эффекта, его значимость сложно переоценить. Ребенок чувствует себя намного увереннее, находясь рядом с лошадью. Дети с заболеванием ДЦП могут прекрасно обходиться без колясок и костылей верхом на лошади, а это очень мощное самоутверждение для них.

Семинар, включающий в себя практические занятия на ипподроме, будут проходить на протяжении 10 дней.

Директор благотворительного фонда «Мял» Лейла Дзейтова говорит: «Проект, который мы сейчас реализуем — это поддержка президентского гранта и будет проходить до ноября месяца бесплатоно. То есть мы проведем реабилитацию для детей с ОВЗ. Это 30 детей на 180 сеансов».

По словам экспертов из Питера, имеющиеся в распоряжении центра лошади вполне соответствуют требованиям и можно приступать к иппотерапии.