По их словам, когда весь снег растает, необходимо провести ряд мероприятий по очистке и подготовке участка к весенне-полевым работам. После того как почва просохнет, можно приступать к уборке сухой листвы, и остатков садового мусора. В этот период целесообразна борьба с молодыми сорняками, которые не успели глубоко укорениться. Подготовить тепличные конструкции, очистить дорожки от мха и сорняков, вымыть окна и рамы.

В саду, как отметил начальник отдела защиты растений филиала Россельхозцентра по Ингушетии Х. Гандалоев, следует провести очень важные для деревьев, кустарников и вьющихся растений процедуры — обрезку, которая подразделяется на фитосанитарную и агротехническую. Срезке подлежат все повреждённые, сломанные и перемерзшие побеги деревьев и кустарников. При наличии высоких плодовых деревьев или старых следует провести омолаживающую и снижающую обрезку. Плодоношение переместится на нижние ярусы дерева и станет удобным сбор плодов, а деревья и кустарники омолодятся. Улучшится световой режим деревьев и кустарников, что приведёт к повышению устойчивости против грибковых инфекций.

Обрезку проводят специальным инвентарём, соблюдая все рекомендации учёных по обрезке. Если отсутствует опыт проведения обрезки — лучше пригласить специалистов. Крайне важное значение имеет обрезка пораженных ветвей для защиты вишни от монилиоза. Если на яблоне санитарная обрезка проводится весной, то на вишне вырезать пораженные монилиозом ветви необходимо 2-3 раза за сезон: в период набухания почек, цветения и формирования плодов. Все срезанные ветви и пораженную кору нужно уничтожить, а срезы смазать садовым варом или масляной краской.

Еще одна особенность, которая относится ко всем плодовым культурам — вырезку пораженных ветвей надо проводить с захватом до 5 см здоровой части ветви. Затем необходимо очистить стволы и скелетные ветви от отмершей коры и произвести побелку деревьев свежей гашеной известью.

До начала периода вегетации ненужные деревья и кустарники выкорчёвывают, неправильно размещённые на участке — пересаживают на другое место. Также необходимо посадить новые деревья или кустарники, если в этом есть необходимость.

Специалисты филиала особо отметили минеральное питание. У большинства плодовых и ягодных культур проявляется недостаток азота и калия. При этом рост растений ослабляется, листья становятся бледно-зелеными, желтоватыми. Плоды и листья мельчают, а при сильной нехватке листья даже отмирают. Недостаток фосфора обычно не проявляется сколько-нибудь заметно.

Специалисты филиала Россельхозцентра по Ингушетии помогут подобрать необходимые препараты для обработки участка от болезней.

В 2-3 декаде мая хвойные растения необходимо освободить от зимнего укрытия, разрыхлить почву, удалить сорняки и удобрить комплексным удобрением для хвойных растений. В этот же период следует подкормить и замульчировать почву под плодовыми деревьями, кустарниками и другими многолетними растениями. Лучшим удобрением для растений после зимовки станет птичий помёт или другие препараты с повышенным содержанием калия. Можно также высевать сидератные культуры (рапс, горчицу, озимую рожь и др.).

Не рекомендуется проводить обрезку для деревьев и кустарников, которые цветут в весенне-летний период на прошлогодних побегах. К таким растениям относятся — сирень. Для нее стрижка проводится сразу после окончания периода цветения.

Также весенние работы в саду включают в себя технологически сложные процессы размножения:

— некоторые многолетники (плодовые деревья и кустарники) методом черенкования или делением корневища;

— плодовые деревья и декоративные кустарники методом прививки.

До начала и после окончания цветения плодовых культур начинают первые обработки от вредителей. В это время начинает вредить гусеница боярышницы, а бабочки плодожорки и листовёртки приступают к откладке яиц, из которых выйдут гусеницы и также начнут повреждать плодовые деревья и кустарники. Проснутся от зимней спячки и другие вредители.

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Весенние работы в огороде — это очистка участка и клумб от старого мусора. Именно в этот период начинают массово копошиться мошкара и личинки различных насекомых, которых нужно по возможности истребить. Это позволит сократить численность размножающихся насекомых в будущем. Перед посадкой необходимо удобрить участок почвы. В качестве весенней подкормки для садового участка подойдёт перегной, компост или торф, приобретённый в специализированных магазинах.

Необходимо обратить внимание на структуру почвы. Сделать тяжёлую почву более рыхлой и воздухопроницаемой можно, добавив песок и мелкий гравий. Слишком рассыпчатую землю смешивают с глиной, которая будет задерживать влагу и предотвратит вымывание питательных веществ с поверхности грядок.

Для многих садоводов и огородников уже давно не секрет, что ежегодная перекопка участка не является обязательной, если у вас участок не заражён грибковыми инфекциями. Рыхление грунта глубиной 10 см — оптимальный вариант подготовки участка к весенним посадкам. В пористой и зернистой земле растения лучше развиваются и растут. Также при этой операции происходит травмирование ранних сорняков, таким образом, снижается засорённость участка.

После проведения весенне-полевых работ владельцам садовых участков следует приступить к облагораживанию своего сада и выращиванию сельскохозяйственных культур в огороде.