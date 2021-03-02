Одни утверждают, что врачи очень грамотно и последовательно проводят лечение, проявляя при этом максимум сострадания и участия к пациентам. Другие же, а их гораздо больше, жалуются на отсутствие профессионализма у медработников, равнодушное и халатное отношение к больным. И только лично столкнувшись с ситуацией, когда необходима экстренная помощь врача, и получив качественное и профессиональное лечение, начинаешь понимать, что все стереотипы о некомпетентности и безграмотности наших врачей, являются всего лишь домыслами и клеветой. И, конечно же, становится обидно за тех, кто искренне и добросовестно относятся к своей работе, делают все возможное и невозможное для облегчения состояния больных.

Когда меня атаковал проклятый «Ковид-19», я наотрез отказалась от обращения в медучреждение, решив следовать советам родственников и знакомых о том, что лучше лечиться дома народными средствами. Но эта идея оказалась ошибочной и чуть ли не роковой. После двухнедельного домашнего лечения я в крайне тяжелом состоянии попала в Назрановскую районную больницу, находящуюся в Крепости. С первого дня моего пребывания в стенах этого лечебного учреждения стало понятно, что здесь работают грамотные, высокопрофессиональные, опытные врачи и медсестры, главной целью которых является спасение человеческих жизней. Грамотная диагностика и назначение лечения, подготовка и проведение различных манипуляций, последующий период реабилитации больного — все это проходило здесь по четко обозначенной системе.

Моё недоверие к врачам, основанное на различных домыслах и слухах несведущих людей, чуть не стоило мне жизни: по воле Всевышнего врачи в буквальном смысле вырвали меня из лап смерти. И теперь я усвоила для себя истину о том, что врачами не становятся — ими рождаются. Желание человека жить болью других, отдавая себя нелегкому, порой неблагодарному труду во имя спасения человеческой жизни, должно родиться вместе с ним, это состояние его души, всецело отданной своему природному призванию.

В условиях, когда практически все население республики в разные периоды экстренно попадало в больницы с коронавирусной инфекцией, врачи наших медучреждений, находясь в красной зоне, просто работали на износ, выкладывались на все 100%, не считаясь с личным временем, рискуя собственным здоровьем и даже жизнью. И я считаю кощунственными обвинения их в халатности и равнодушии. Просто каждому нужно лично столкнуться с бедой, чтобы изменить свое мнение и понять, что врачи делают все, что в их силах и возможностях. А прошедший год был невероятно сложным как для медработников, так и для населения республики в целом.

Хочу выразить свою искреннюю признательность, благодарность заведующей отделением пульмонологии Назрановской районной больницы Аушевой Асе Магомедовне, врачам Муталиевой Алиме и Муталиевой Зареме, Мурзабековой Люде, Оздоевой Марем, старшей медсестре Мужахоевой Зое, а также замечательным медсестрам Хамхоевой Зареме, Махлоевой Мадине, Евлоевой Асе, Боголовой Заире за их благородный труд, за их золотые руки, за чуткое отношение к больным людям, за заботу, внимание, доброту, терпение, которое они отдают своим пациентам, за бесконечную, ежедневную и ежеминутную борьбу за человеческую жизнь.

Все эти качества, несомненно, являются лишним доказательством того, что указанные медработники действует не только по клятве Гиппократа, но и по велению своей души. Большое им всем человеческое СПАСИБО от всех благодарных пациентов и, в частности, от меня!

С уважением, Даурбекова Аза Хаджимуратовна, г. Карабулак