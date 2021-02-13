В целом по стране по вине граждан, не знающих основы пожаробезопасного поведения, происходит более 70% пожаров. Все это свидетельствует о том, что решение проблемы пожарной безопасности во многом зависит от повышения уровня противопожарных знаний.

— В нашей стране на протяжении многих десятилетий работает система организации обучения в области пожарной безопасности, охватывающая практически все слои населения — рассказал газете «Ингушетия» начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Назрани Багаудин Мальсагов. — Тем не менее, эту систему необходимо постоянно поддерживать в рабочем состоянии. Это одна из важнейших задач органов муниципальной власти и государственного пожарного надзора, способствующая снижению количества пожаров.

По словам Мальсагова, организация обучения населения в области пожарной безопасности регламентируется федеральным законом «О пожарной безопасности» N 69 и правилами пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03.

— Во избежание пожаров в жилом секторе, минимизации взрывов бытового газа при использовании внутридомового и внутриквартирного оборудования, а так же в целях проведения подворного обхода для обучения населения мерам пожарной безопасности создана рабочая группа из числа специалистов администрации Назрани, отвечающих за ситуацию в ГО и ЧС, газовиков, энергетиков и сотрудников Всероссийского добровольного пожарного общества, — добавил собеседник. — Группа создана в соответствии с Распоряжением градоначальника Назрани Урусхана Евлоева. В режиме нон-стоп, в течение года, члены рабочей группы будут навещать жителей квартир и частных домов с целью их обучения правилам пожарной безопасности, способствующего снижению числа пожаров и степени тяжести последствий от них. Сегодня мы провели профилактические беседы с жителями многоквартирного дома по улице Московская — 70, раздали им памятки. Постепенно, охватим этой работой всех жителей Назрани.