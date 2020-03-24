Интеграция в государственное устройство сильной державы сулила ингушам хорошие перспективы. Смекалистые, выносливые, безумно храбрые и с высоким кодексом чести, ингушские мужчины были востребованы на военном поприще. С начала 19 века они стали принимать активное участие практически во всех военных кампаниях и войнах России. Кавказская война, Русско-турецкая, Русско-японская войны, Первая мировая и Великая Отечественная войны — везде ингуши были на передовом крае и храбро сражались против врагов России. За свои заслуги они удостаивались высоких чинов, наград и уважения. Ингушские офицеры состояли на службе даже в царской охране.

Союз с Россией дал ингушскому народу также возможность переселиться на равнинные земли. И это сильно изменило их жизненный уклад. Первыми поселенцами и основателями плоскостных обществ были семьи военных. От набегов многочисленных разбойничьих орд они защищались с помощью русских солдат. Одним из таких основателей поселения на территории современного села Кантышево был прапорщик Терского конно-иррегулярного полка Осетинского дивизиона Той Кантышев. О нем и пойдет речь в статье.

Современное село Кантышево расположено на правом берегу реки Камбилеевка, в 5 км к западу от районного центра — Назрань, и в 14 км к северо-западу от города Магас. Ближайшие к Кантышево села — Долаково, Верхние Ачалуки. На северо-востоке оно граничит с сёлами Майское и Новое. На юго-западе, на противоположном берегу реки Камбилеевка, расположен город Беслан. Численность населения Кантышево, по последним данным, приблизилась к 18 тыс.

Основателем села был Той Кантышев. Его имя на ингушском звучит Т1ой и используется в ингушском названии села — Т1ой-Юрт. В русифицированном варианте название села звучит, как Кантышево. Семья Тоя Кантышева из рода Тумгоевых, поселилась на этой территории одной из первых и основало село, почему оно, собственно, и было названо в его честь.

По тем скудным сведениям, которые удалось собрать о Тое Кантышеве одному из его потомков, Руслану Кантышеву, в разных архивах и со слов старейшин рода и села, родился Той Кантышев, предположительно, в 1827 (28) году. Семья его до переезда на плоскость жила в поселении Большие Ингуши, или Ангушт. Он был образованным человеком, говорил и писал на русском языке и числился в должности письменного переводчика при управляющем наибствами Шатоевского округа.

Установить, где именно Той Кантышев получил образование, пока Руслану Кантышеву не удалось. Его предположения о том, что Той, возможно, обучался грамоте в Тифлисе, не нашли подтверждения в архивах Грузии.

Активно переселяться на плоскостные казенные земли ингуши начали во второй половине 19 века. По словам Руслана Кантышева, его предок Той Кантышев и его соратники Барсук Мальсагов, Гайрбек Мальсагов, Альти Мальсагов, Маги Наурузов, Долакх Дахкильгов, Эльмурза Долгиев фактически являются основателями Назрановского общества, являвшегося первым административным образованием ингушей.

Первые поселенцы селились вокруг чистого источника воды. В Кантышеве это была река Камбилеевка (Г1алми). Сначала рыли землянку, потом постепенно обустраивались. Охрану обеспечивали военные. Постепенно к поселенцам примыкали представители других родов. Так возникали фамильные братства. Россия тоже была заинтересована в переселении ингушей из горной местности на равнину.

Историк Зейнап Дзарахова в своей публикации в газете «Сердало» от 18 марта 2009 года так описывает период осваивания ингушами плоскостных земель.

«Во время Кавказской войны 1817-1864 гг. равнинные ингуши расселялись уже и на землях современного Назрановского, Сунженского и части Малгобекского районов, и стали своеобразной внутренней кордонной линией, защищавшей Владикавказ и обеспечивавшей безопасность путей в Закавказье. Назрановцы, как называли равнинных ингушей в тот период, своими аулами прикрывали важнейшую стратегическую территорию на Центральном Кавказе, а их милиция принимала самое активное участие в боевых действиях на стороне Русской армии».

Следует отметить, что ингуши к тому времени имели тесные связи с Россией и уже более полувека входили в ее состав. В 1770 году был официально подписан документ о единении с русским государством и закреплен присягой на верность. Вот что рассказывает об этом событии ведущий архивист отдела использования и научно-информационной работы Госархива Ингушетии А. З. Марзиев:

«В 1770 году в Кизляр вновь прибыло ингушское посольство в количестве 24 человек во главе с влиятельными старшинами Гарсом Чопановым и Сурхаем Мирзахановым для решения вопроса о вхождении ингушского народа в состав Российского государства. Во время этих переговоров старшины из ингушских обществ просили прислать к ним представителя, получившего от высшей власти полномочия, и установить место и время проведения Акта присяги.

Кизлярский комендант И. Д. Неймич сообщал в Правительствующий Синод, что «они присланы от всего народа и общества с изъявлением их усердного желания поступить в вечное подданство...». По указанию правительства И. Д. Неймич направил в Ингушетию архимандрита Порфирия, которого ингуши хорошо знали, и гусарского полка капитана Дегостодия с поручением принять «тамошний народ в подданство...»

И уже весной, 4-6 марта 1770 года, рядом с селением Ангушт на обширной поляне с названием «Барта-босе» («Склон согласия») представительство из 24 старейшин, в присутствии большого стечения народа, торжественно принесли присягу о добровольном вхождении ингушей в состав России.

А 12 июля 1770 года Русское правительство удовлетворило просьбу ингушей о принятии в подданство, и окончательные отношения представителей ингушских обществ и России оформились в виде договора о вхождении ингушей под Российское покровительство.

Через 40 лет, в августе 1810 года, в крепости Владикавказской был подписан второй уже Акт присяги ингушей, состоящий из 20 пунктов, с поправками и учётом всех недоработанных положений акта 1770 года. Так постепенно налаживались союзнические отношения между ингушами и Россией.

Согласно условиям окончательного договора, Россия брала на себя обязательство обеспечить внешнюю безопасность ингушей и содействовать переселению их на равнины. Это позволяло ингушам начать массовое возвращение на покинутые в период нашествия Тамерлана земли и защитить обживаемые поселения от агрессии феодальных военных дружин князей Большой и Малой Кабарды, которые неоднократно пытались подчинить жителей равнинной части Ингушетии своей власти и поставить их в свою вассальную зависимость«.

В ходе Кавказской войны ингуши сдерживались от открытого и массового участия в ней на стороне Шамиля. Они видели мощь русской армии и понимали, что участие в противостоянии дагестанского имама и Российской империи обречет их маленький народ на истребление. Кроме того, однажды присягнув на верность, ингуши не могли нарушить данную ими клятву.

Подтверждая это, доктор исторических наук Зейнап Дзарахова пишет: «История хранит в памяти примеры достойного участия ушедших поколений ингушей в судьбе Российского государства и ингушского общества. Байсара Мочкъа, Уцига Малсаг, Г1айте Г1айрбик, Кхантыша Т1ой, Г1амарзий Дошлакъа, Хамчий Хамбор и многие другие оставили яркий след в истории своего народа».

Той Кантышев принадлежал к большому роду Тумгоевых, фамилию записал по имени своего отца Кантыша Тумгоева. Он первый в истории ингуш, ставший действительным полным кавалером знака военного ордена Георгия, обладателем двух золотых медалей «За храбрость» и двух серебряных медалей с надписью «За усердие». Одновременно с ним служил еще один полный георгиевский кавалер — Маги Нурузов, у которого, по словам Руслана Кантышева, была не менее интересная биография и военные заслуги.

Свою первую награду — военный орден Георгия четвертой степени, Той Кантышев получил в 1846 году «за храбрость, оказанную при вторжении скопища Шамиля в Кабарду в апреле месяце 1846 года».

Знак отличия военного ордена Георгия первой степени он получил в 1860 году. «Состоящий в должности письменного переводчика Назрановского общества милиции Наибства Шатоевского округа Юнкеръ Той Кантышевъ За отличия оказанные в делах с горцами во время зимней экспедиции 1858-1859 годовъ и при взятии укрепненного аула Ведено. Внесено с отн. Г. Военного Министра от 20 июля 1860 года за № 2427, журнал 30-го июля 1860 г.» (орфография и пунктуация документа сохранена, — прим. редакции), — написано в его наградном листе.

Эта экспедиция стала решающей в пленении имама Шамиля и завершении многолетней Кавказской войны.

Но перед этим решающим сражением было участие еще и в летней экспедиции русских войск в Чечню и Дагестан, где Той Кантышев также был отмечен наградой. В фонде РГВИА г. Москвы потомок Тоя Кантышева, Руслан Кантышев, обнаружил «Рапорт и наградные листы штаба войск правого плана Лезгинской кордонной линии» представленных к наградам за отличия в летней экспедиции 1859 года.

«Испрашивается о награде Нижнимъ чинамъ состоящемъ в милиции Шотоевского округа за отличие против горцев в летней экспедиции 1859 года 31 августа 1859 г.».

В документе также перечисляются все предыдущие награды героя: «Юнкерамъ Назрановского общества. Исправляющему должность письменного переводчика при Управляющем наибствами Шатоевского округа Тою Кантышеву. В настоящем звании с 1851 г. Вероисповедания магаметанского.

Свободное состояние. Имеет знаки отличия Военного ордена 2-й степени № 80, 3-й степени № 118, 4-й степени № 417, для мусульман установленные, две золотые медали въ петлице на Георгиевской ленте с надписью за храбрость и на Анненской съ надписью за усердие, и две серебрянные медали на шее на Георгиевской ленте съ надписью за усердие. Подъ судомъ и въ штрафах не былъ. За отличную храбрость оказанную 22 июня 1859г. Въ деле съ горцами, близь аула Тандо и 25-го числа то же месяца на Шери-Ломъ. Знак отличия военного ордена 2-ст. Мусульманский; о чем объявлено въ приказе по Кавказской Армии от 29 мая 1859 г. № 512, за отличия противъ горцев въ зимней экспедиции 1857 года» (орфография и пунктуация документа сохранены, — прим. редакции).

Следует отметить, что Георгиевский крест особо почитался в армии и являлся наградой за боевые заслуги. Его выделяли и кавказцы. Вот, что пишут о нем в исторической справке:

«Среди всех воинских наград в российской истории Георгиевский крест занимает особое место. Этот знак воинской доблести является самой знаменитой наградой дореволюционной России. Солдатский Георгиевский крест можно назвать самой массовой наградой Российской империи, потому что им отмечались нижние чины (солдаты и унтер-офицеры).

Этот знак отличия просуществовал чуть более ста лет: он был учрежден в период наполеоновских войн, незадолго до французского вторжения в Россию. Последним конфликтом, в котором Георгиевские кресты разных степеней получили несколько миллионов человек, стала Первая мировая война.

Большевики отменили эту награду, и знак отличия «Георгиевский крест» был восстановлен только после распада СССР. В советский период отношение к Георгиевскому кресту было неоднозначным, хотя огромное число георгиевских кавалеров воевало на фронтах Великой Отечественной — и неплохо воевали. Среди кавалеров Георгиевского креста маршал Победы Георгий Жуков, Константин Рокоссовский и Родион Малиновский. Полными георгиевскими кавалерами являлись советский маршал Буденный, военачальники Тюленев и Еременко.

Кавалеры Георгиевского креста получали денежные поощрения, им выплачивалась пенсия. Естественно, наибольшая сумма платилась за первую (высшую) степень награды.

Георгиевский крест пользовался большим уважением в военной среде: нижние чины, даже получив офицерское звание, с гордостью носили его среди офицерских наград.

В 1856 году этот наградной знак был разделен на четыре степени: первую и вторую изготавливали из золота, третью и четвертую — из серебра. Степень награды указывалась на ее реверсе. Присуждение знака отличия проводилось последовательно: от четвертой до первой степени.

В 1807 году российскому императору Александру I представили записку с предложением учредить награду для нижних чинов, отличившихся на поле боя. Император посчитал предложение вполне разумным. Буквально накануне произошла кровопролитная битва при Прейсиш-Эйлау, где русские солдаты продемонстрировали недюжинную храбрость.

Однако была одна проблема: награждать нижних чинов орденами было нельзя. В то время их давали только представителям знати, орден был не просто «железкой» на груди, а еще и символом социального статуса, он подчеркивал «рыцарское» положение его обладателя.

Поэтому Александр I пошел на хитрость: он повелел награждать нижних чинов не орденом, а «знаком отличия ордена». Так и появилась награда, которая впоследствии стала Георгиевским крестом. Согласно манифесту императора, Георгиевский крест могли получить только нижние чины, проявившие на поле боя «неустрашимую храбрость». По статусу награду можно было получить, например, за захват вражеского знамени, за пленение офицера неприятеля или за умелые действия во время боя. Контузия или ранение не давало право на награду, если оно не было связано с подвигом.

В 1844 году был разработан Георгиевский крест для мусульман, в котором святой Георгий был заменен двуглавым орлом.

За всю историю Георгиевского креста с четырьмя степенями полными его кавалерами стали более двух тысяч человек".

Той Кантышев состоял в иррегулярных войсках, к которым позже перешла функция военной полиции. Цели создания иррегулярной милиции описаны в следующей исторической справке:

«К 1860-м гг. XIX в. политическая роль временных горских милиций, находившихся под российским командованием и использовавшихся в борьбе с мюридами, была исчерпана. В условиях постепенного завершения военных действий военным как на Кавказе, так и в Петербурге, становилось очевидно, что сохранение горских милиций в прежнем виде отвлекает «поочерёдно большинство населения от мирных занятий», «поддерживает привычку к оружию и препятствует развитию гражданственности в целых массах туземного населения». Замена их компактными постоянными горскими формированиями виделась правительству наилучшим решением вопроса.

Проблемы, побудившие правительство пойти на формирование северокавказских частей наиболее полно были сформулированы в «Записке» военного министра в Кавказский комитет от 12 июня 1860 г. Одна из первостепенных задач виделась в адаптации мужского горского населения к новым условиям их нахождения в рамках Российской империи.

В «Записке» обращалось внимание на то, что «в среде туземного населения, особенно покорившегося недавно», существует «многочисленный класс людей, занимавшихся до сих пор исключительно войною». Позиция Военного министерства, выраженная в документе, состояла в том, что таким людям необходимо «найти... занятия, сообразные с их наклонностями», а именно: дать возможность «поступить по добровольному желанию, охотниками» на службу в иррегулярные войска. Политические задачи, которые решали власти созданием таких условий, состояли в том, чтобы «воинственных горцев» сделать «не только безвредными обществу», но направить их энергию «на пользу правительству как для войны, приобретя в них отважных людей, замечательных по удальству и ловкому наездничеству, так и в мирном быту, в котором они будут служить пособием местным властям для поддержания общественного порядка».

Ещё одно исходное положение, выдвигавшееся Военным министерством, состояло в том, что в условиях новой военно-политической ситуации, горские «постоянные части, в обыкновенное время содержимые в крае в известной, указываемой политическими соображениями численной соразмерности с прочими туземными войсками», должны были со временем расширить свои функции.

Предполагалось, что местные иррегулярные войска окажутся «для внутренней службы в крае (на Кавказе, — В. М.) во многих отношениях несравненно полезнее», чем временные милиции кавказских народов и даже чем направлявшиеся на Кавказ Донские казачьи полки, «остающиеся там недолго, непривычные к климату и вначале совершенно незнакомые ни с краем, ни с характером тамошней службы».

Военный министр обращал внимание на перспективу того, что в дальнейшем «постоянные части туземных иррегулярных войск» могут «послужить... кадрами для образования новых частей из охотников туземных племён».

В каждой сотне Терского конно-иррегулярного полка «для ведения письменной отчётности» полагалось иметь умеющего читать и писать по-русски «штатного урядника из туземцев». Прохождение службы в кавказских иррегулярных частях приравнивалось к армейской.

На горцев распространялись положения о наградах, и они на общих основаниях представлялись к медалям за отличия в делах. Те из прикомандированных всадников, которые знали русский язык и освоили казачью службу, могли быть произведены в урядники или офицеры, но при одном важном условии: «не иначе, как по приобретении этого права личными заслугами».

Создание горских иррегулярных частей можно рассматривать как один из шагов в проведении интеграционной политики правительства на Северном Кавказе и в Дагестане в середине XIX в., не утратившего своего значения и в последующие годы. Передавая часть функций по обеспечению безопасности в крае местным горским формированиям, правительство тем самым расставляло новые акценты в политике, проводившейся им в районах, выходивших из Кавказской войны«

В мае 1861 года по войскам Терской области был подписан указ № 60 за подписью помощника командующего восками Терской области генерал-лейтенанта Павла Компферта о том, что прапорщик Той Кантышев командируется на службу в Осетинский дивизион Терского конно-иррегулярного полка. Звание прапорщика ему было присвоено Императорским приказом, в общем списке, в ноябре 1860 года.

Но прослужить в новой должности Тою Кантышеву суждено было всего три месяца, спустя которые он умер.

Той Кантышев близко дружил с полковником царской армии Мочко Базоркиным, несмотря на разницу в возрасте более 10 лет. Они часто навещали друг друга.

С возрастом начали сказываться на здоровье ранения, и Той Кантышев начал часто болеть.

Согласно фамильному преданию, в один из дней, услышав, что Той тяжело болен, Мочко Базоркин поехал его проведать. Зайдя во двор, он увидел хозяина дома, при полном параде вышедшего встречать дорого для него гостя. Мочко про себя подумал «видимо, слухи о его тяжелой болезни были сильно преувеличены». Посидев с Тоем за накрытым столом, пообщавшись с ним, Мочко засобирался домой. Той проводил его за ворота и вернулся в дом. Не успел Мочко Базоркин доехать до Назрани, как его нагнал гонец, который ехал оповестить родственников и друзей о смерти Тоя Кантышева.

В последние часы своей жизни, славный воин мобилизовал все свои силы, чтобы не предстать перед своим другом больным и немощным и достойно встретить его. Умер Той Кантышев в августе 1861 года в возрасте 33 лет. У него была только одна дочь.

К сожалению, люди, помнившие о Тое Кантышеве, давно ушли из жизни. Каких-то документальных сведений о нем у родных не осталось, многое было утеряно во время депортации ингушей в Среднюю Азию и Казахстан.

Потомок Тоя Кантышева в пятом поколении по линии его родного брата Бахмата — Руслан Кантышев, смог найти в военных и исторических архивах Москвы и Санкт-Петербурга документы, касающиеся его службы в русской армии и полученных им наград. Он и сегодня продолжает по крупицам собирать сведения о своем славном предке Тое Кантышеве и других ингушах.