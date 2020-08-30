Первый форум проходил в войсковой части сельского поселения Троицкое с 27 по 29 августа.

В церемонии открытия принимали участие первый вице-премьер республики Михаил Илезов, замминистра по внешним связям, национальной политике, печати и информации региона Гилани Паров, представители районных и городских администраций, члены Союза ветеранов.

Как отметил врио замкомандира бригады по военно-политической работе Роман Полинок, основная цель мероприятия — популяризация военной службы среди молодежи и демонстрация образцов военной техники.

«В форуме приняли участие порядка 1 тыс. человек, это и представители Минобороны России, управления Росгвардии по Ингушетии, которое выставило свое стрелковое вооружение и военную технику», — сказал Полинок.

По его словам, МЧС продемонстрировало новейшие образцы техники пожаротушения, а поисковая организация «Малгобек» выставила экспонаты из своего музея.

Кроме того, на площадке форума были организованы полевая и национальная кухни.

Военнослужащие роты спецназа Росгвардии продемонстрировали показательные выступления.

«Подобные мероприятия имеют важное значение с точки зрения популяризации службы в разных родах войск и военно-патриотического воспитания молодежи», — отметил в своем выступлении начальник штаба республиканского управления Росгвардии полковник Антон Зуев.

В последний день работы форум посетил премьер республики Владимир Сластенин. Глава ингушского правительства осмотрел выставку стрелкового вооружения, гранатометов, приборов наблюдения и прицеливания, средства связи и разведки, а также экипировки военных. Кроме того, военнослужащими подразделений специального назначения были продемонстрированы приемы рукопашного боя. Это первая крупная выставка года для мировой оборонной промышленности в условиях ограничений из-за пандемии COVID-19.

По его словам, благодаря представленным моделям военной техники и вооружения, есть возможность четко оценить всю боевую мощь армии.

«Мы гордимся тем, с каким мужеством и достоинством наши солдаты используют показанные экспозиции, проявляя высокий профессионализм и умение владеть оружием. И, как мы знаем, сейчас военнослужащие 291-ой артиллерийской бригады находятся в Сирии, исполняя свой служебный долг. Но где бы ни находились наши солдаты, они вносят достойный вклад в защиту интересов страны, ведущей непримиримую борьбу против международного терроризма», — отметил Сластенин.

Форум «Армия-2020» не имеет мировых аналогов в сфере военно-технического сотрудничества. Из года в год он собирает не только специалистов в области вооружения, но и всех тех, кто неравнодушен к высокотехнологичным разработкам отечественной оборонной отрасли. Поражают и внушительные масштабы образцов новейшей военной техники, которые дополняются демонстрационными показами во всех трех средах боевого применения — на полигонах, воде и аэродромах.