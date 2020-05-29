Развал Страны Советов, растерянность старшего поколения, поставленного перед фактом ничтожества его идеологических ценностей, морально-нравственных убеждений и рухнувших надежд, разгул бандитизма, поднявший голову шовинизм, запустивший маховик межнациональных конфликтов — всему этому «беспределу» (неологизм, появившийся в этот период) мы стали свидетелями.

Самое обидное, что всеми упомянутыми разрушительными процессами манипулировали извне те, кто прикидывался нашими «друзьями», желавшими нам лишь добра. Увы, пришлось пройти через немыслимые беды и страдания, чтобы скинуть с них маски лицемерия и увидеть их истинные лица.

Вместе с тем для значительной части молодого поколения, только-только ступившего на многосложный жизненный путь, все эти несчастья явились лишь фактором его закалки и укрепления понимания, что борьба за «светлое завтра» — в их руках. Во многом благодаря именно этим ребятам наша страна — обновленная Россия — не свалилась в пропасть небытия и, вопреки предсказаниям проплаченных оракулов, ожила, укрепилась и сегодня уверенно строит свое будущее, хотя и в окружении тех же знакомых «доброжелателей».

Среди тех, кто застал непростое время разлома эпох в расцвете сил, оказался и председатель регионального общественного совета ветеранов внутренних войск и войск национальной гвардии Магомед Горбаков — ветеран внутренних войск, активно принимающий участие в общественной работе территориального органа Росгвардии в республике. Организацию в Управлении Росгвардии по Ингушетии создали в сентябре 2018 года, и с тех пор Магомед неизменно возглавляет ее.

— Безусловно, 90-е стали самым сложным временем в жизни двух поколений, — вспоминает Магомед Горбаков. — Люди вроде бы «освободились» от оков тоталитаризма, задышали вожделенной свободой. Но... Все же в воздухе витало какое-то осязаемое, безотчетное напряжение. Вскоре оно вылилось в «отчетное».

После службы в армии, а служил Магомед в ракетных войсках в Прибалтике и Иркутске, он устроился на работу на знаменитый завод «Электроинструмент» в родной Назрани.

— Завод к концу 80-х постепенно пришел в упадок, не у дел оказались сотни рабочих, кормивших свои семьи, работая на этом легендарном предприятии, — продолжает он. — После возрождения нашей республики я подал документы в структуры МВД. Помните эти вагончики на нынешней улице Чеченской? Именно в них и формировалось Министерство внутренних дел молодой Ингушетии. Позже, в 1999 году, перешел служить в только что сформированный полк 49-й бригады внутренних войск МВД России, дислоцировавшийся рядом с прокуратурой в Назрани (сегодня там сплошные ряды рынков), был начальником службы обеспечения ГСМ.

Многие ребята из Ингушетии устроились в этот полк, и огромную помощь на первых порах в этом нам оказал полковник Умар Харсиев, являвшийся командиром полка, а потом ставший начальником штаба. Его огромный опыт пришелся очень кстати нам: всё до мелочей он объяснял молодым ребятам. Умар служил в одном из регионов России и приехал на малую родину в самое сложное для нее время. К слову, набор в полк шел не абы как, а с предъявлением многих жестких требований. Это и физическая подготовка, и отсутствие судимости, и прохождение срочной службы. Мы были благодарны за такое доверие и добросовестно исполняли свои обязанности по охране общественного порядка.

Постепенно начали появляться первые потери. Нет, ребят убивали не в ходе боестолкновений, в открытом противостоянии. Стреляли подло — в спину...

Десять лет назад Магомед уволился со службы и с тех пор занят оказанием помощи семьям погибших сослуживцев, будучи председателем совета ветеранов внутренних войск и войск национальной гвардии Управления Росгвардии по Ингушетии.

— В наших списках вдовы более шестидесяти погибших военнослужащих и сотрудников, — говорит он. — Стараемся в силу своих возможностей помогать им с санаторно-курортным лечением, устройством их детей в высшие учебные заведения. При отборе кандидатов на службу в Росгвардию вносим предложения рассмотреть детей погибших сотрудников в первую очередь. Безусловно, без огромной поддержки бывших сослуживцев, коллег-офицеров ничего не получилось бы. Мы периодически встречаемся со вдовами погибших ребят, в том числе 8 ноября, когда отмечается День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей силовиков, открыто обсуждаем возникшие проблемы. Кроме того, совет ветеранов проводит различные военно-патриотические мероприятия с подрастающим поколением в учебных заведениях. Мы помним подвиг погибших ребят, не забываем об их семьях. Главное — чтобы дети героев, отдавших жизнь за мирное небо над нами, стали достойными людьми во взрослой жизни, осознающими свою ответственность перед памятью отцов.

Добавим, что за активное участие в работе совета ветеранов войск правопорядка по Ингушетии, большой личный вклад в нравственное и военно-патриотическое воспитание молодых военнослужащих войск правопорядка и гражданской молодежи председатель совета ветеранов территориального Управления Росгвардии Магомед Горбаков награжден Почетной грамотой Российского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск.