Память

Ответственность перед памятью героев

Совет ветеранов Росгвардии в Ингушетии ведет большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи

0

Лихие 90-е. Как же точно подобрано название эпохе. Да-да, эти годы стали целой эпохой в жизни нашей страны. Невозможно без содрогания, осознания того, что мы прошли через какой-то жуткий период в своей жизни, вспоминать то время.

Развал Страны Советов, растерянность старшего поколения, поставленного перед фактом ничтожества его идеологических ценностей, морально-нравственных убеждений и рухнувших надежд, разгул бандитизма, поднявший голову шовинизм, запустивший маховик межнациональных конфликтов — всему этому «беспределу» (неологизм, появившийся в этот период) мы стали свидетелями.

Самое обидное, что всеми упомянутыми разрушительными процессами манипулировали извне те, кто прикидывался нашими «друзьями», желавшими нам лишь добра. Увы, пришлось пройти через немыслимые беды и страдания, чтобы скинуть с них маски лицемерия и увидеть их истинные лица.

Вместе с тем для значительной части молодого поколения, только-только ступившего на многосложный жизненный путь, все эти несчастья явились лишь фактором его закалки и укрепления понимания, что борьба за «светлое завтра» — в их руках. Во многом благодаря именно этим ребятам наша страна — обновленная Россия — не свалилась в пропасть небытия и, вопреки предсказаниям проплаченных оракулов, ожила, укрепилась и сегодня уверенно строит свое будущее, хотя и в окружении тех же знакомых «доброжелателей».

Среди тех, кто застал непростое время разлома эпох в расцвете сил, оказался и председатель регионального общественного совета ветеранов внутренних войск и войск национальной гвардии Магомед Горбаков — ветеран внутренних войск, активно принимающий участие в общественной работе территориального органа Росгвардии в республике. Организацию в Управлении Росгвардии по Ингушетии создали в сентябре 2018 года, и с тех пор Магомед неизменно возглавляет ее.

— Безусловно, 90-е стали самым сложным временем в жизни двух поколений, — вспоминает Магомед Горбаков. — Люди вроде бы «освободились» от оков тоталитаризма, задышали вожделенной свободой. Но... Все же в воздухе витало какое-то осязаемое, безотчетное напряжение. Вскоре оно вылилось в «отчетное».

После службы в армии, а служил Магомед в ракетных войсках в Прибалтике и Иркутске, он устроился на работу на знаменитый завод «Электроинструмент» в родной Назрани.

— Завод к концу 80-х постепенно пришел в упадок, не у дел оказались сотни рабочих, кормивших свои семьи, работая на этом легендарном предприятии, — продолжает он. — После возрождения нашей республики я подал документы в структуры МВД. Помните эти вагончики на нынешней улице Чеченской? Именно в них и формировалось Министерство внутренних дел молодой Ингушетии. Позже, в 1999 году, перешел служить в только что сформированный полк 49-й бригады внутренних войск МВД России, дислоцировавшийся рядом с прокуратурой в Назрани (сегодня там сплошные ряды рынков), был начальником службы обеспечения ГСМ.

Многие ребята из Ингушетии устроились в этот полк, и огромную помощь на первых порах в этом нам оказал полковник Умар Харсиев, являвшийся командиром полка, а потом ставший начальником штаба. Его огромный опыт пришелся очень кстати нам: всё до мелочей он объяснял молодым ребятам. Умар служил в одном из регионов России и приехал на малую родину в самое сложное для нее время. К слову, набор в полк шел не абы как, а с предъявлением многих жестких требований. Это и физическая подготовка, и отсутствие судимости, и прохождение срочной службы. Мы были благодарны за такое доверие и добросовестно исполняли свои обязанности по охране общественного порядка.

Постепенно начали появляться первые потери. Нет, ребят убивали не в ходе боестолкновений, в открытом противостоянии. Стреляли подло — в спину...

Десять лет назад Магомед уволился со службы и с тех пор занят оказанием помощи семьям погибших сослуживцев, будучи председателем совета ветеранов внутренних войск и войск национальной гвардии Управления Росгвардии по Ингушетии.

— В наших списках вдовы более шестидесяти погибших военнослужащих и сотрудников, — говорит он. — Стараемся в силу своих возможностей помогать им с санаторно-курортным лечением, устройством их детей в высшие учебные заведения. При отборе кандидатов на службу в Росгвардию вносим предложения рассмотреть детей погибших сотрудников в первую очередь. Безусловно, без огромной поддержки бывших сослуживцев, коллег-офицеров ничего не получилось бы. Мы периодически встречаемся со вдовами погибших ребят, в том числе 8 ноября, когда отмечается День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей силовиков, открыто обсуждаем возникшие проблемы. Кроме того, совет ветеранов проводит различные военно-патриотические мероприятия с подрастающим поколением в учебных заведениях. Мы помним подвиг погибших ребят, не забываем об их семьях. Главное — чтобы дети героев, отдавших жизнь за мирное небо над нами, стали достойными людьми во взрослой жизни, осознающими свою ответственность перед памятью отцов.

Добавим, что за активное участие в работе совета ветеранов войск правопорядка по Ингушетии, большой личный вклад в нравственное и военно-патриотическое воспитание молодых военнослужащих войск правопорядка и гражданской молодежи председатель совета ветеранов территориального Управления Росгвардии Магомед Горбаков награжден Почетной грамотой Российского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии за сутки скончалось еще два человека с Covid-19
Прокуратура отреагировала на жалобу работников соцучреждения Ингушетии на невыплату надбавок
Правоохранители устанавливают причины конфликта с пострадавшими в ингушском селе Сурхахи
Специалисты филиала «Россельхозцентра» по Ингушетии провели химобработку против самшитовой огневки
Минтруд Ингушетии счел необоснованными жалобы сотрудников соцучреждения на невыплату надбавок
День Парада Победы 24 июня указом Президента России объявлен нерабочим
Режим самоизоляции в Ингушетии продлили до 7 июня
Амерхан Алдаганов стал победителем регионального конкурса «Почта глазами детей»
Ингушские лесники высадили 25 тыс. деревьев белой акации в ходе акции «Сад памяти»
Экс-министр труда Ингушетии в тяжелом состоянии доставлен в больницу после ДТП
Молодежь Ингушетии приглашают к участию в акции, посвященной Дню русского языка

Главное

Яндекс.Метрика

 