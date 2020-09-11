Согласно вводной по тренировке, на пульт дежурного поступили сигналы тревоги, на которые необходимо было среагировать согласно установленным нормативам. Площадками для тренировки выступили Национальный банк Ингушетии и межрайонный отдел Росреестра по региону. Противоправные действия условных нарушителей были пресечены.

— Своевременность реагирования на поступающие сигналы — один из наиболее важных критериев оценки деятельности вневедомственной охраны, — рассказал газете «Ингушетия» начальник отдела вневедомственной охраны подполковник полиции Ахмет-Хан Цолоев. — И именно регулярные тренировки позволяют поддерживать его на должном уровне.