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Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии провели тренировку по поступлению сигнала тревоги с охраняемого объекта

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Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Ингушетии приняли участие в плановых занятиях по отработке недопущения преступных посягательств на административные здания, находящиеся под охраной.

Согласно вводной по тренировке, на пульт дежурного поступили сигналы тревоги, на которые необходимо было среагировать согласно установленным нормативам. Площадками для тренировки выступили Национальный банк Ингушетии и межрайонный отдел Росреестра по региону. Противоправные действия условных нарушителей были пресечены.

— Своевременность реагирования на поступающие сигналы — один из наиболее важных критериев оценки деятельности вневедомственной охраны, — рассказал газете «Ингушетия» начальник отдела вневедомственной охраны подполковник полиции Ахмет-Хан Цолоев. — И именно регулярные тренировки позволяют поддерживать его на должном уровне.

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