— Данное мероприятие продлится до 5 марта, — сообщил газете «Ингушетия» инспектор НИАЗ (направление исполнения административного законодательства) отдела лейтенант полиции Умар Яндиев. — Его цель — взыскание административных штрафов с нарушителей, а также привлечение к административной ответственности лиц, не уплативших штраф в установленный законом срок.

— Хотелось бы, чтобы наши сограждане осознавали свою ответственность за такого рода нарушения и не доводили дело до санкций, — добавил он.