Рейд

Не доводить дело до санкций

Сотрудники транспортной полиции проводят рейды по взысканию штрафов

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Уже несколько дней (начиная с 26 февраля) сотрудники Назрановского линейного отдела МВД России на транспорте в зоне своего оперативного обслуживания, во взаимодействии с коллегами из Управления федеральной службы судебных приставов по Ингушетии, проводят дополнительные мероприятия по взысканию административных штрафов.

— Данное мероприятие продлится до 5 марта, — сообщил газете «Ингушетия» инспектор НИАЗ (направление исполнения административного законодательства) отдела лейтенант полиции Умар Яндиев. — Его цель — взыскание административных штрафов с нарушителей, а также привлечение к административной ответственности лиц, не уплативших штраф в установленный законом срок.
— Хотелось бы, чтобы наши сограждане осознавали свою ответственность за такого рода нарушения и не доводили дело до санкций, — добавил он.

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