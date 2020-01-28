Сотрудники следственного управления провели для кадет «Урок мужества», посвященный 76-летию снятия полной блокады Ленинграда

Выяснилось, что учащиеся знают очень многое о подвиге жителей осажденного Ленинграда, его защитниках, о перенесенных ими голоде и холоде, неимоверных трудностях и лишениях, которые пришлось пережить блокадникам.

Ребята не только слушали рассказ сотрудников управления с живым интересом затаив дыхание, но и делились историями, о которых им стало известно из рассказов своих дедов и прадедов, также переживших ужасы той страшной войны.

От них они узнали, что вся страна, весь советский народ очень переживал за жителей осажденного Ленинграда. Люди искренне, изо всех сил пытались им помочь, порой отдавая последнее.

Кадетам рассказали о том, что Ленинград является в мировой истории единственным городом с многомиллионным населением, который смог выдержать почти 900 дней блокады. Каким образом, какими неимоверными усилиями это удавалось, рассказали ветераны Великой Отечественной войны, пережившие весь ужас и лишения блокадного Ленинграда в фильме «Несломленный Ленинград» с их участием, подготовленном СК России специально к очередной годовщине снятия полной блокады северной столицы. Кадеты не отрывая глаз, с замиранием сердца посмотрели данный фильм.

Руководитель СК России Александр Бастрыкин рассказал о своей маме, Евгении Антоновой, которая работала во время блокады на заводе, рассказал о том, что помогло его матери выжить в блокадном Ленинграде.

«Она говорила, что выжить помогала сила воли. Кто не хотел утром вставать, говорил себе: «Я сегодня полежу, а завтра пойду на работу», те обычно не поднимались. Самым главным было не проявить слабость после трудового тяжелого дня, ночью, заставить себя встать и прийти на завод», — поделился воспоминаниями матери председатель СК России.

Александр Бастрыкин назвал подвиг ленинградцев не только примером военной победы Красной Армии, но и победы воли, духа, мужества и стойкости.

Сотрудники следственного управления напомнили кадетам о том, что 2020 год указом Президента Российской Федерации объявлен Годом памяти и славы. В план мероприятий Российского общественного комитета «Победа» включена Всероссийская молодежная патриотическая Эстафета добрых дел, организованная Следственным комитетом.

Миллионы наших соотечественников, положивших свои жизни ради Победы в Великой отечественной войне, ветераны и жители блокадного Ленинграда являются для нынешнего поколения примером мужества, стойкости и беззаветной любви к своей Родине. Их героический подвиг навсегда останется в нашей памяти.